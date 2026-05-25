キャベツでおうちビストロ♪簡単おしゃれな副菜3品【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
今が旬のキャベツは、さまざまな調理法ができる食材。がっつりの炒めものはもちろん、ビストロ風の気取らずおしゃれなメニューだって、お手のものです。ということで今回は、簡単なのにワンランク上に見える、とっておきのキャベツレシピを3品、ご紹介します！
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
Instagram@hitotsutsu
■キャベツとベーコンのスパニッシュオムレツ
シャキシャキのキャベツ＆ふんわり卵の食感の違いが楽しい
＜材料・3〜4人分＞＊1人分182kcal／塩分1.6g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞
・ベーコン・・・ 3枚＜2cm幅に切る＞
■A＜混ぜる＞
└卵 ・・・4個
└粉チーズ ・・・大さじ3
└塩 ・・・小さじ1/2
└こしょう ・・・少々
・玉ねぎ・・・1/4 個＜縦薄切りにする＞
オリーブ油 塩
＜作り方＞
1．直径20cmのフライパンにオリーブ油小さじ2を中火で熱し、玉ねぎを入れて塩少々をふり、約3分炒める。ベーコンを加えて約1分炒め、キャベツを2〜3回に分けて加え、そのつどさっと炒めて、さらに約3分炒める。
2．オリーブ油小さじ2を足し、Aを加える。菜箸を大きく動かしてざっと混ぜ、卵液の縁が固まってきたら弱火にし、ふたをして5〜6分蒸し焼きにする。
3．皿をかぶせてひっくり返し、滑らせるようにしてフライパンに戻し入れ、4〜5分焼く。
■キャベツとゆで卵のコールスロー
卵とマヨネーズでマイルドな味わいに
＜材料・2〜3人分＞＊1人分151kcal／塩分0.8g
・キャベツ・・・ 小1/4個（約250g）＜せん切りにする＞
・卵・・・ 2個＜水から入れ、沸騰してから約8分ゆでる＞
・玉ねぎ・・・1/4個＜横薄切りにする＞
塩 マヨネーズ 練り辛子 粗びき黒こしょう
＜作り方＞
1．キャベツはボウルに入れ、塩小さじ1/4をふってもみ、約10分おく。玉ねぎは水にさらす。
2．キャベツの水けをギュッと絞り、玉ねぎの水けをきって加える。
3．マヨネーズ大さじ3、練り辛子小さじ1/3を加えてあえ、ゆで卵を手で大きく割って入れ、ざっとあえる。器に盛り、こしょう適量をふる。
■キャベツとソーセージのカレーマリネ
スパイシーな香りで、お酒が進んじゃう！
＜材料・2〜3人分＞＊1人分116kcal／塩分0.9g
・キャベツ・・・ 小1/4個（約250g）＜細切りにする＞
・ウインナソーセージ・・・ 3本＜1.5cm幅に切る＞
・玉ねぎ ・・・1/4個＜縦薄切りにする＞
オリーブ油 カレー粉 塩 こしょう ウスターソース
＜作り方＞
1．フライパンにオリーブ油、カレー粉各小さじ2を入れて中火にかけ、混ぜる。香りが立ったらソーセージを加えてさっと炒める。
2．キャベツ、玉ねぎを加えて塩、こしょう各少々をふり、約1分30秒炒める。キャベツがしんなりしたらウスターソース小さじ1を加え、塩、こしょうで味をととのえる。
＊ ＊ ＊
今回紹介したのは、どれも素朴なようでセンスのよさを感じさせる、おもてなしにも使えるレシピ。たっぷりのキャベツと、ビタミンやミネラル豊富な玉ねぎを使い、たんぱく質も摂れるので、栄養バランスもグッドです。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々