キャベツでおうちビストロ♪簡単おしゃれなレシピ3品【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

今が旬のキャベツは、さまざまな調理法ができる食材。がっつりの炒めものはもちろん、ビストロ風の気取らずおしゃれなメニューだって、お手のものです。ということで今回は、簡単なのにワンランク上に見える、とっておきのキャベツレシピを3品、ご紹介します！　

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■キャベツとベーコンのスパニッシュオムレツ

シャキシャキのキャベツ＆ふんわり卵の食感の違いが楽しい

キャベツとベーコンのスパニッシュオムレツ


＜材料・3〜4人分＞＊1人分182kcal／塩分1.6g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞

・ベーコン・・・ 3枚＜2cm幅に切る＞

■A＜混ぜる＞

　└卵 ・・・4個

　└粉チーズ ・・・大さじ3

　└塩 ・・・小さじ1/2

　└こしょう ・・・少々

・玉ねぎ・・・1/4 個＜縦薄切りにする＞

オリーブ油　塩

＜作り方＞

1．直径20cmのフライパンにオリーブ油小さじ2を中火で熱し、玉ねぎを入れて塩少々をふり、約3分炒める。ベーコンを加えて約1分炒め、キャベツを2〜3回に分けて加え、そのつどさっと炒めて、さらに約3分炒める。

2．オリーブ油小さじ2を足し、Aを加える。菜箸を大きく動かしてざっと混ぜ、卵液の縁が固まってきたら弱火にし、ふたをして5〜6分蒸し焼きにする。

3．皿をかぶせてひっくり返し、滑らせるようにしてフライパンに戻し入れ、4〜5分焼く。

■キャベツとゆで卵のコールスロー

卵とマヨネーズでマイルドな味わいに

キャベツとゆで卵のコールスロー


＜材料・2〜3人分＞＊1人分151kcal／塩分0.8g

・キャベツ・・・ 小1/4個（約250g）＜せん切りにする＞

・卵・・・ 2個＜水から入れ、沸騰してから約8分ゆでる＞

・玉ねぎ・・・1/4個＜横薄切りにする＞

塩　マヨネーズ　練り辛子　粗びき黒こしょう

＜作り方＞

1．キャベツはボウルに入れ、塩小さじ1/4をふってもみ、約10分おく。玉ねぎは水にさらす。

2．キャベツの水けをギュッと絞り、玉ねぎの水けをきって加える。

3．マヨネーズ大さじ3、練り辛子小さじ1/3を加えてあえ、ゆで卵を手で大きく割って入れ、ざっとあえる。器に盛り、こしょう適量をふる。

■キャベツとソーセージのカレーマリネ

スパイシーな香りで、お酒が進んじゃう！

キャベツとソーセージのカレーマリネ


＜材料・2〜3人分＞＊1人分116kcal／塩分0.9g

・キャベツ・・・ 小1/4個（約250g）＜細切りにする＞

・ウインナソーセージ・・・ 3本＜1.5cm幅に切る＞

・玉ねぎ ・・・1/4個＜縦薄切りにする＞

オリーブ油　カレー粉　塩　こしょう　ウスターソース

＜作り方＞

1．フライパンにオリーブ油、カレー粉各小さじ2を入れて中火にかけ、混ぜる。香りが立ったらソーセージを加えてさっと炒める。

2．キャベツ、玉ねぎを加えて塩、こしょう各少々をふり、約1分30秒炒める。キャベツがしんなりしたらウスターソース小さじ1を加え、塩、こしょうで味をととのえる。

＊　＊　＊

今回紹介したのは、どれも素朴なようでセンスのよさを感じさせる、おもてなしにも使えるレシピ。たっぷりのキャベツと、ビタミンやミネラル豊富な玉ねぎを使い、たんぱく質も摂れるので、栄養バランスもグッドです。ぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々