齋藤飛鳥が“和装美”にファン悶絶！艶やかなブルーの着物姿に「和装の飛鳥ちゃんは貴重」「着物姿が美しい」と大反響

【写真】大人っぽい雰囲気が溢れるブルーの着物姿を披露した齋藤飛鳥

齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新し、着物姿のショットを披露した。

■アニメアワードのプレゼンターとして登壇した齋藤飛鳥

5月23日に都内で開催された『クランチロール・アニメアワード 2026』。10回目となる世界中のアニメファンを熱狂させるクリエイターやミュージシャン、キャストを称える祭典に齋藤飛鳥がプレゼンターとして登場。

鮮やかな青のグラデーションが目を引く着物姿で授賞式に華を添えた齋藤は「プレゼンターとして参加させていただきました」と報告。続けて「クリエイターのみなさんのプロフェッショナルな作品の数々は、世界中のたくさんの方々の生活に必要不可欠なものなんだと改めて感じました。私自身も、勇気をもらったことが何度もあります」とメッセージを記した。

あわせて公開されたのは、壇上での白い帯も鮮やかな横向きのスマイルショット（1枚目）、夜景をバックに切ったばかりの髪とうなじの美しさが際立つバックショット（2枚目）と振り返りショット（4枚目）、正面からの美しい佇まい（3枚目）、白の装飾的な欄干に手をかけて微笑む姿（5枚目）など齋藤の魅力を切り取った写真たちだ。

■大人っぽい雰囲気溢れる青の着物姿の齋藤飛鳥

齋藤のSTAFF公式Xも着物姿のオフショットを公開。「プレゼンターとして登壇しました ありがとうございました」というコメントと共に、アワードのバックボードの前で両手を上品に添え、柔らかな笑みを浮かべる全身姿を公開した。

SNSには「着物も似合ってる」「和装の飛鳥ちゃんは貴重」「着物姿が美しい」「大人っぽくて美しい」といった絶賛の声が集まっている。