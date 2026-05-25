ラウールの“襟足カット”ニューヘアに反響！タンクトップで引き締まった腕や肩のラインものぞかせ「髪短くなってる！」「ちょっと幼くなっててかわいい」「なにこの天使」「撮影はこーじ？」

【動画＆写真】ニューヘアが話題のラウール／以前は襟足長めの金髪／黒髪×センター分けだったことも

Snow Manのラウールが自身のTikTokを更新し、“魔法使い”のようなユニークな動画を公開。遊び心あふれる演出と、すっきりしたニューヘアに注目が集まっている。

■ラウール、“魔法”のようにドリンクを出現させるユニーク動画公開

ラウールは「ドリンクを飲んで元気になりました」というコメントを添えて動画を投稿。

動画は、ラウールが指先を使って“魔法”をかけるようなポーズを決める場面からスタート。すると、何もなかった手のひらの上にドリンクがひとつ現れ、さらにもう一杯も出現するというユニークな演出を披露した。

その後は、両手に持ったドリンクを同時にストローで飲むおちゃめな姿も。ラストでは、羽織っていたネイビーのジャケットが消え、黒のタンクトップ姿に変身。引き締まった腕や肩のラインものぞかせ、ギャップのある仕上がりとなっている。

また、襟足をすっきりカットしたニューヘアにも反響が。明るい金髪と軽やかなスタイルが印象的で、コメント欄では「髪短くなってる！」「かわいすぎる」「襟足ないだけでこんなに雰囲気変わるんだ」「最後のタンクトップ反則」「なにこの天使」「ちょっと幼くなっててかわいい」「撮影はこーじ？」といった声が寄せられている。

■襟足長めの金髪だったラウール

■黒髪×センター分けだったことも

Snow Man

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