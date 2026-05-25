『ごぶごぶフェス』タイムテーブル発表、トリは2日連続「浜田雅功」 その他多彩な出番順が明らかに
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の公式Xが25日に更新され、タイムテーブルが発表された。
【画像】『ごぶごぶフェス』2026年のタイムテーブル
公式Xでは「規模拡大に伴い、今年はタイムテーブルを発表します！」と、2日間のスケジュールを予告した。
それによると、DAY1（6月6日）はSOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、東方神起、そして浜田。DAY2（6月7日）はINI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦、そして浜田の出番順となった。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS
【画像】『ごぶごぶフェス』2026年のタイムテーブル
公式Xでは「規模拡大に伴い、今年はタイムテーブルを発表します！」と、2日間のスケジュールを予告した。
それによると、DAY1（6月6日）はSOPHIA、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、東方神起、そして浜田。DAY2（6月7日）はINI、サンボマスター、NEWS、DISH//、奥田民生、近藤真彦、そして浜田の出番順となった。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS