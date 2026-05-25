【DFBポカール】バイエルン 3−0 シュトゥットガルト（日本時間5月24日／オリンピアシュタディオン）

【映像】怪物FWケイン、“低空ミドルシュート”を放つ瞬間

バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、神ムーブから先制点をマーク。神ムーブから先制点をマーク。意表をつく動き出しで相手DFを完全に置き去りにし、ファンたちが歓喜した。

バイエルンは日本時間5月24日、DFBポカール決勝でシュトゥットガルトと対戦。ケインはセンターフォワードとしてスタメン出場した。

するとゴールレスで迎えた55分に試合が動く。MFミカエル・オリーセが倒されてFKを獲得する。ボールをセットしたMFヨシュア・キミッヒが、シュトゥットガルトの選手たちの準備が遅れている隙を突いて素早くリスタートし、右サイドのオリーセがゴール前にクロスを入れた。

これに反応したケインは、MFチェマ・アンドレスがボールに集中しているタイミングで、背後からスペースへとスライド。そこにドンピシャのボールが届けられると、最後は低空ダイビングヘッドで合わせてゴールネットを揺らした。この意表をつく動きに、アンドレスは思わずその場で立ち尽くした。

圧巻のゴールにSNSのファンたちは「飛ぶケインやん」「ケインをフリーにしたらいかんやろ」「一瞬で決まった」「ケインの動きが流石よ」と称賛の声が溢れている。

ケインは、79分にもゴールネットを揺らすと、90+1分にはPKを決めてハットトリックを達成。通算21度目となるDFBポカールを制した。（ABEMA de DAZN／DFBポカール）