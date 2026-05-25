時東ぁみ38歳、水着のオフショットが「スタイル抜群」「素敵すぎる」 ネット絶賛
タレントの時東ぁみが、25日までにInstagramを更新。水着のオフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が今回投稿したのは、プールサイドで撮影されたオフショット。「5／28 20:00〜 『ミスマガジン2027 ベスト20発表直前SHOWROOM特番』出演させていただきます」とアピールしつつ、白い水着姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「素敵すぎる」「美しい〜」などの声が相次いでいる。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が今回投稿したのは、プールサイドで撮影されたオフショット。「5／28 20:00〜 『ミスマガジン2027 ベスト20発表直前SHOWROOM特番』出演させていただきます」とアピールしつつ、白い水着姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「素敵すぎる」「美しい〜」などの声が相次いでいる。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）