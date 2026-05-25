「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。広島の交流戦キーマンは、小園海斗内野手。３月のＷＢＣに広島から唯一出場した看板選手は、昨季チームトップで１２球団３位の打率３割６分５厘をマークした。開幕当初は不振に苦しんだ好打者が、真価を発揮して上位進出のきっかけをつくる。

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小園にとって攻守で味わった悔しさを晴らす舞台になる。２４日・中日戦（バンテリンＤ）では初回２死一、二塁の場面で鵜飼の三遊間のゴロに追い付きながらも捕球できず、途中交代を命じられていた。同カードの２２日にも初回の失策が失点に直結するなど精彩を欠いた守備が続いていた。昨年輝きを放った舞台で、本来の姿を取り戻したい。

開幕当初は打撃不振にあえぎ、一時は打率１割９厘まで低下。３月のＷＢＣに出場し開幕前の打席数を確保できなかった影響もあり、本来のバッティングが影を潜めた。交流戦前の最後の一戦は１打席に立っただけだが、それ以前の３戦で２度のマルチ安打。打撃の状態は悪くない。

昨季の交流戦は全１８試合で１０度のマルチ安打をマークした。６月１５日の日本ハム戦（エスコン）で４安打の固め打ち。打率３割６分５厘はチームトップで１２球団３位という好成績。勢いそのまま巨人・泉口とリーグで２人だけの大台超えで首位打者（３割９厘）と最高出塁率（３割６分５厘）の２冠に輝いた。今年も同様の活躍が期待される。

開幕３連勝スタートと好スタートを切った今季の広島だが、４月中旬から借金生活が続く。小園は積極的な若返りを図るチームの主軸。「自分の成績も含め、チームの成績も上がっていけるように頑張りたい」と語っていた男の本領発揮が上位進出に不可欠だ。

広島は過去に交流戦の優勝はなく、２０１７年の２位が最高。ペナントレースの行方を左右する短期決戦で、チームとともに巻き返しのきっかけをつかむ。

◆小園 海斗（こぞの・かいと）２０００年６月７日、兵庫・宝塚市生まれ。報徳学園（兵庫）から１８年ドラフトで４球団競合で広島に１位入団。昨季は自身初のタイトルとなる首位打者＆最高出塁率を獲得。１７８センチ、９１キロ。右投左打。年俸１億５０００万円。既婚。

◆広島の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 ロッテ（マツダスタジアム）

▽２９日〜３１日 ソフトバンク（みずほペイペイドーム）

▽６月２〜４日 日本ハム（マツダスタジアム）

▽５〜７日 オリックス（マツダスタジアム）

▽９〜１１日 西武（ベルーナドーム）

▽１２〜１４日 楽天（楽天モバイル最強）