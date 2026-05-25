やってみたーーーい！！【ミスド】の定番ドーナツで作れる「映えスイーツ」って？

新作が登場するたび話題を集める【ミスタードーナツ】。つい新作に目がいきがちですが、今回は長年愛され続けるドーナツを使った、アレンジ技をご紹介します。これからの季節にぴったりで見た目も華やか。思わず試したくなりそうです。

1975年発売！ サクサク食感と優しい甘さが魅力

揚げ色がきれいな「オールドファッション」。生地の割れ目は偶然ではなく、裏面から揚げてひっくり返す際に、ベーキングパウダーから発生するガスによって、あの特徴的な割れ目ができるそうです。価格はテイクアウト\172（税込）。

アイスを添えてパフェ風にアレンジ！

「オールドファッション」はリベイクもおすすめ。@ftn_picsレポーターHaruさんも「そのまま食べるより香ばしさと歯触りの良さがアップ！」と、その美味しさに触れています。リベイクしたドーナツを食べやすい大きさにカットしてアイスを添えれば、温度差が楽しいスイーツに変身。ピックやお菓子でデコレーションすれば、見た目も華やかでご褒美感あふれるスイーツが完成します。

出会えたらラッキー！ シナモンフレーバー

不定期に店頭に並ぶファンシードーナツ「オールドファッション シナモン」。シナモンをまとったオールドファッションは、ちょっぴり大人な味わいを楽しめそう。価格はテイクアウト\183（税込）です。

気分も上がる華やかケーキ風に！

「文句なしの美味しさでした」と、レポーターHaruさんが絶賛するのは、「オールドファッション シナモン」とアイスとの組み合わせ。ドーナツの形も活かした一品は映え具合もバッチリで、おうちカフェをより一層華やかにしてくれそうです。

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writer：Reco.N