お笑いコンビ「モリマン」が２５日、都内で「モリマンフェス Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ」の取材会を行った。

昨年、会場となった北海道公演（Ｚｅｐｐ Ｓａｐｐｏｒｏ）のお酒が売り切れ、「経済効果があった」と胸を張るほどの大盛況ぶりを見せた大人気フェスが今年も開催。タカアンドトシやまちゃまちゃ、トム・ブラウンら芸人仲間に加え、清水ミチコやＭＡＸ、野沢直子率いるバンド「ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＭＡＣＨＩＮＥ ＧＵＮ ＴＩＴＳ」など豪華なアーティストが集結する。見どころについてホルスタイン・モリ夫は「私たちの出番以外全部ですね。ゲスト頼みのイベントなので」と呼びかけた。

今回、タイトルには「Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ」と付けられたが、その真意について問われるとモリ夫は「体力的にきつい。いい歳（とし）なんで」と回答。続けて「ポスター全部で４００枚ぐらいお店に貼ったり、昨年は２人で手売りで５００枚売ったりした。お店も行ったからには食べるので、毎回この時期太るんですよ（笑い）。ちょっと体力と胃袋がきついかなっていうので一旦お休みです」と理由を明かした。

豪華なゲスト陣は全て２人が直接出演交渉。種馬マンは「本当に大先輩が快く（出演を）受け入れてくれたのがすごいうれしい」と感謝した。特に、１９８０年代に放送された大人気バラエティー番組「夢で逢（あ）えたら」で共演していた清水と野沢も出演することからモリ夫は「やっぱり２人に一緒のステージに立ってほしいかな。２人を生で見るって、なかなかないと思うので、そこはこれからの交渉次第ですけど、かなえられたらなと思っております」と期待していた。