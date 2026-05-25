モデルでタレントの高田秋が22日、自身のインスタグラムで愛らしい母子ショットを公開し、反響を呼んでいる



【写真】ぎゅっと抱き寄せ全開の愛 町中華の顔がママの顔に

座って我が子を抱き、今にもキスしてしまいそうな微笑ましい姿をアップした高田。「ポテトもいてわちゃわちゃが 凄かったけど（息子眠くてぐずぐず） 皆さんのおかげで楽しく撮れました」と成長した息子との写真に感慨深げ。



愛犬ポテトと息子との愛らしいショットも披露し、「ワンちゃんも一緒に撮れるのが嬉しい♡ ありがとうございました」とつづった。出産後、部屋に天然温泉がついている箱根の宿泊施設に出かけた際には元気に走り回る愛犬の動画も公開。また、昨年12月には我が子とプールを楽しむハワイ旅行での様子も伝えている。



親子の触れ合いや抱っこひも姿などを投稿しているが、この日の投稿は雰囲気がひと味違う印象。ファンからは「大きくなられましたね」「ほのぼのです」「赤ちゃんとポテトちゃんの2ショットかわいい」「とても素敵なお写真」「幸せな気持ちになりました」といった声のほか、母親になった高田にも「ママの顔に」「町中華お母ちゃんになりましたね」といったコメントが寄せられていた。



高田は1991年生まれ、北海道出身。20歳で上京し「mina」のモデルなどで活躍。2019年からBS―TBS「町中華で飲ろうぜ」のレギュラーを24年3月まで務めた。利酒師、日本酒品質鑑定士、ワインソムリエのほか、保育士二種免許、幼稚園教諭二種免許、小学校教諭二種免許の資格を持つ。22年に一般男性と結婚。25年7月に第1子を出産したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）