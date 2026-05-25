俳優の石田ゆり子（56）がInstagramを更新。生活雑貨があふれる自宅での無防備な姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅や無防備な姿（複数カット）

これまでもInstagramで、無造作に積まれた洗濯物や段ボールが置かれた部屋でくつろぐペットたちの写真など、生活感あふれる自宅の様子をたびたび公開してきた石田。また、「ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫のハニオ目線で日常の様子をつづっている。

愛猫と戯れる無防備な姿に反響

5月23日の投稿では、石田がハニオを肩車する写真を公開し、「おかーさんは、いえではほとんど、こんな髪形をしてます。なんでもない まいにちです」とコメント。食器やランプ、時計など生活雑貨があふれる自宅で、Tシャツを着ておでこを出した無防備な姿を披露した。

この投稿には、「おかーさん、その髪形だと、10さいに見えるね」「おでこの産毛が可愛すぎる」「絵になる〜」「可愛いおうち、ステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）