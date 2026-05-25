アーティスト兼プロデューサーのZICO（ジコ）による「Any Song」が、Spotifyで累計2億ストリーミング再生を突破した。

ZICOのデジタルシングル「Any Song」は、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、2026年5月24日時点の累計再生回数が2億回を超えた。これはZICOにとって、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）をフィーチャリングに迎えた「SPOT! (feat. JENNIE)」に続く2曲目の2億ストリーミング達成曲となる。

「Any Song」は、ダンスホールをベースにした軽快なリズムと、ウィットに富んだサビが特徴のポップダンスナンバーだ。リリース当時、Melonデイリーチャートで通算52回1位を獲得するなど、韓国主要音源チャートを席巻。テレビ出演なしで音楽番組通算10冠を達成し、大きな人気を博した。

さらに、2020年年間Gaon（現Circle Chart）のデジタルチャート、ダウンロードチャート、ストリーミングチャートを総なめにした。特にZICOは、この楽曲を通じてダンスチャレンジブームを巻き起こし、トレンドを牽引したという評価を受けている。

ZICOは現在も“ヒットメーカー”としての歩みを続けている。彼がプロデュースを手がけたBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）は3作連続ミリオンセラーを達成し、最近出演したMnet「Show Me The Money 12」では最終優勝者を輩出した。

また、ZICOとCrushが制作した「TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush)」は、今年3月の公開直後に各種チャート上位にチャートイン。韓国Spotify最新「Weekly Top Songs」（集計期間：5月15日〜21日）14位、Melon最新週間チャート（集計期間：5月11日〜17日）34位を記録するなど、継続的な人気を集めている。

ZICOは、6月6日、7日、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEおよび88芝生広場で開催されるWeverse Con Festival 2日目の野外公演ヘッドライナーを務める予定だ。また、6月20、21日にソウル・麻浦区の文化備蓄基地で開催されるヒップホップフェスティバルRAPBEAT 2026初日のメインアーティストとして出演する予定だ。

なお、ZICOは2025年12月にYOASOBIのボーカル・ikuraとしても知られる幾田りらとのコラボシングル「DUET」をリリース。さらに2026年2月には、京王アリーナTOKYOで8年ぶりとなる日本ソロ公演『2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE』を開催するなど、日本のリスナーとの接点も広げている。

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