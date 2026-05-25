そんな使い方ありなの？！家中で大活躍してくれる！100均キッチン雑貨

冷たい飲み物を置いたあと、テーブルにできる水滴の輪っか。毎回ふき取るのは面倒なので、結露対策としてコースターを使っている人も多いかと思います。ダイソーには、家中のあちこちで使い回しやすいコルク雑貨があります。深さのある形状で水分を受け止めやすく、アクセサリー置きやミニ植物のトレーとしても活躍しますよ！

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商品情報

商品名：深型コルクコースター

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径10.2×1.6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580139867973

3WAYで使えるって知ってた？ダイソーの『深型コルクコースター』が家中で大活躍！

冷たいドリンクを飲む季節になると、コップのまわりに水滴がついてテーブルが濡れてしまうこと、よくありますよね。コースターを使って対策している人も多いと思います。

ダイソーの『深型コルクコースター』は、そんな小さなストレスを減らしやすいアイテム。普通の平たいコースターと違って、縁が立ち上がった深皿のような形が特徴です。

コップの底だけでなく、結露で落ちた水分も受け止めやすい作り。ほどよく厚みがあり、見た目もナチュラルで、木製家具とも合わせやすい雰囲気です。

パッケージを見ると、「カップ・グラス用」だけではなく、「アクセサリー用」「インテリア用」のアイコン表示も。

実はコースター以外にも、おうちのあちこちで活躍する汎用性の高いアイテムなんです！

ミニ植物のトレーにぴったり♪小物を置くだけで散らかり感が減る！

個人的に「そんな使い方ありなの？」と思ったのが、インテリアトレーとしての使い方。

コルクのナチュラル感と植物の相性が抜群で、小さな花瓶やフェイクグリーンを飾るのにちょうどいいんです♡

無機質なプラスチック皿よりもやわらかい雰囲気になるので、ちょっとした植物を飾りたい時にぴったりですよ。窓辺やデスクまわりでも使いやすい印象です。

意外と良かったのが、“小物置き”としての使い方。アクセサリーや腕時計を外した時、ついテーブルや洗面台に直置きしてしまうことがありますが、定位置があると探す手間が減ります。

コルク素材はほどよくやわらかいので、アクセサリーを置いた時の当たりもやさしめ。金属同士がカチャッとぶつかる感じが気になりにくいです。

小皿やトレーで代用していると、硬い素材だと傷が気になることがありますが、その心配が少ないのもコルクならでは。ピアスやリングを入れても転がりにくいのもポイントです。

今回は、ダイソーの『深型コルクコースター』をご紹介しました。100円アイテムなのに、コースター、アクセサリートレー、インテリア小物として幅広く使えるのはかなり優秀。

インテリア雑貨っぽい雰囲気があるので、置きっぱなしでも生活感が出すぎないのも魅力。おうちの中で「あ、ここにも使えるかも」という場所がまだまだありそうです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。