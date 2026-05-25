そんな使い方ありなの？！家中で大活躍してくれる！100均キッチン雑貨
商品情報
商品名：深型コルクコースター
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径10.2×1.6cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4580139867973
3WAYで使えるって知ってた？ダイソーの『深型コルクコースター』が家中で大活躍！
冷たいドリンクを飲む季節になると、コップのまわりに水滴がついてテーブルが濡れてしまうこと、よくありますよね。コースターを使って対策している人も多いと思います。
ダイソーの『深型コルクコースター』は、そんな小さなストレスを減らしやすいアイテム。普通の平たいコースターと違って、縁が立ち上がった深皿のような形が特徴です。
コップの底だけでなく、結露で落ちた水分も受け止めやすい作り。ほどよく厚みがあり、見た目もナチュラルで、木製家具とも合わせやすい雰囲気です。
パッケージを見ると、「カップ・グラス用」だけではなく、「アクセサリー用」「インテリア用」のアイコン表示も。
実はコースター以外にも、おうちのあちこちで活躍する汎用性の高いアイテムなんです！
ミニ植物のトレーにぴったり♪小物を置くだけで散らかり感が減る！
個人的に「そんな使い方ありなの？」と思ったのが、インテリアトレーとしての使い方。
コルクのナチュラル感と植物の相性が抜群で、小さな花瓶やフェイクグリーンを飾るのにちょうどいいんです♡
無機質なプラスチック皿よりもやわらかい雰囲気になるので、ちょっとした植物を飾りたい時にぴったりですよ。窓辺やデスクまわりでも使いやすい印象です。
意外と良かったのが、“小物置き”としての使い方。アクセサリーや腕時計を外した時、ついテーブルや洗面台に直置きしてしまうことがありますが、定位置があると探す手間が減ります。
コルク素材はほどよくやわらかいので、アクセサリーを置いた時の当たりもやさしめ。金属同士がカチャッとぶつかる感じが気になりにくいです。
小皿やトレーで代用していると、硬い素材だと傷が気になることがありますが、その心配が少ないのもコルクならでは。ピアスやリングを入れても転がりにくいのもポイントです。
今回は、ダイソーの『深型コルクコースター』をご紹介しました。100円アイテムなのに、コースター、アクセサリートレー、インテリア小物として幅広く使えるのはかなり優秀。
インテリア雑貨っぽい雰囲気があるので、置きっぱなしでも生活感が出すぎないのも魅力。おうちの中で「あ、ここにも使えるかも」という場所がまだまだありそうです。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。