100均に進化版出た〜！「爪に入り込むの不快感MAXでした…」「反対側も使えるの？！」

ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『フェイシャルスティック（T型）』は、従来のスパチュラの進化版ともいえる優秀なアイテム。指を使わず、クリームを衛生的に少量ずつ取り出せるので、ネイルの間に入り込む不快感はなし。また、反対側はマッサージに活用できる実用性の高さも魅力です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：フェイシャルスティック（T型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：450480637594

ダイソーのスパチュラが進化しています！

ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『フェイシャルスティック（T型）』。ダイソーにはこれまでもスパチュラ系アイテムがいくつかありますが、今回のものは一味違いました。

まず見た目からして金属製で高級感あり。プラスチック製とは違い、しっかりとした重みとツヤがあって、手に取った瞬間にちょっと気分が上がるタイプのアイテムです。

また、クリームやジェルを少量ずつすくいやすい設計で、使う量の調整がしやすいのも実用的です。

反対側はT字型の形状になっており、なんと顔のマッサージに使えるという優れもの。早速使っていきます。

スキンケアからマッサージまで！ダイソーの『フェイシャルスティック（T型）』

スパチュラを使えば、コスメを指で直接触れずに済むので、衛生面でも安心感があります。特にスキンケア用品は清潔に使いたいので、かなり重宝します。

さらに筆者的に良かったのが、ネイルをしていても使いやすいところ。クリームを取るときに爪の間に入り込むあの不快感がないのが、地味にありがたいポイントです。

ストレスなく使えるだけで、毎日のケアのハードルがぐっと下がります。

エッセンス美容液やクリームなどでスキンケアした後は、反対側のT字部分でフェイスマッサージ。金属特有のひんやりとした質感が心地よく、気持ちよくリフレッシュできます。

今回はダイソーの『フェイシャルスティック（T型）』をご紹介しました。

美容グッズの進化をしっかり感じられるダイソーのスパチュラ。スキンケアからマッサージまで、これ1本で叶うので持っていて損はありません。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。