100均に進化版出た〜！「爪に入り込むの不快感MAXでした…」「反対側も使えるの？！」
ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『フェイシャルスティック（T型）』は、従来のスパチュラの進化版ともいえる優秀なアイテム。指を使わず、クリームを衛生的に少量ずつ取り出せるので、ネイルの間に入り込む不快感はなし。また、反対側はマッサージに活用できる実用性の高さも魅力です。詳しく見ていきましょう！
商品名：フェイシャルスティック（T型）
商品情報
商品名：フェイシャルスティック（T型）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：450480637594
ダイソーのスパチュラが進化しています！
ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『フェイシャルスティック（T型）』。ダイソーにはこれまでもスパチュラ系アイテムがいくつかありますが、今回のものは一味違いました。
まず見た目からして金属製で高級感あり。プラスチック製とは違い、しっかりとした重みとツヤがあって、手に取った瞬間にちょっと気分が上がるタイプのアイテムです。
また、クリームやジェルを少量ずつすくいやすい設計で、使う量の調整がしやすいのも実用的です。
反対側はT字型の形状になっており、なんと顔のマッサージに使えるという優れもの。早速使っていきます。
スキンケアからマッサージまで！ダイソーの『フェイシャルスティック（T型）』
スパチュラを使えば、コスメを指で直接触れずに済むので、衛生面でも安心感があります。特にスキンケア用品は清潔に使いたいので、かなり重宝します。
さらに筆者的に良かったのが、ネイルをしていても使いやすいところ。クリームを取るときに爪の間に入り込むあの不快感がないのが、地味にありがたいポイントです。
ストレスなく使えるだけで、毎日のケアのハードルがぐっと下がります。
エッセンス美容液やクリームなどでスキンケアした後は、反対側のT字部分でフェイスマッサージ。金属特有のひんやりとした質感が心地よく、気持ちよくリフレッシュできます。
今回はダイソーの『フェイシャルスティック（T型）』をご紹介しました。
美容グッズの進化をしっかり感じられるダイソーのスパチュラ。スキンケアからマッサージまで、これ1本で叶うので持っていて損はありません。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。