えっ100均でも買えるの？！「風呂キャンしたいときに助かる…」「メーカー品もう買えない」

お風呂に入る元気はないけれど、頭のベタつきやニオイだけはなんとかしたい。そんな日って意外とありますよね。ダイソーでは、水なしで使えるシャンプーシートが100円で手に入ります。スポーツ後にもおすすめで、外出先でもサッと使いやすいアイテムです。汗をかきやすい時期は、1つ持っておくと快適に過ごせますよ。

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商品情報

商品名：シャンプーシート 25枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：140mm×200mm

内容量：25枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480025186

頭ベタベタの日に助かる…！水なしで使える洗髪シート！ダイソーの『シャンプーシート』

仕事終わりでもうヘトヘト、お風呂に入る気力すら残っていない日ってありますよね。でも頭皮のベタつきやニオイは気になる…。

そんな時に便利なアイテムを、ダイソーのトラベルグッズ売り場で見つけました！『シャンプーシート』は、水のいらない洗髪グッズ。地肌や髪の汚れをサッと拭き取ることができます。

価格は110円（税込）。こういうアイテムってメーカー品だと意外と高くて、毎日使うにはちょっとためらうことも。その点、100円ならかなり気軽です。

「今日はちょっとお風呂サボりたい…」という日にも気兼ねなく使えます。旅先や夜間移動で入浴時間が取れないときや、スポーツ後、災害時や介護シーンなどにも便利ですよ。

ゴシゴシ拭いても破れにくい！メントール配合でさっぱり感も◎

シートはメッシュタイプ。ゴシゴシと強めに擦っても、破れたり繊維がポロポロ出ることもなく、地肌を拭きやすかったです。

香りはせっけん系。シャンプーっぽい清潔感のある香りで、拭いたあとにスーッとした爽快感もあります。メントール配合なので、汗をかいたあとにも◎

1枚のサイズはそこまで大判ではありませんが、水分量はちゃんとあります。絞っても水が垂れるほどではないので、髪がびしょびしょになりにくく、程よい湿り気で使いやすかったです。

ロングヘアに使ってみたところ、1枚ではちょっと足りませんでした。筆者は1回に2〜3枚くらいがちょうどよかったです。

1日働いたあとの頭に使ってみたところ、ベタつきがかなり軽減されて、ニオイもそれほど気にならなくなりました。

ただ、お風呂で洗髪した後のような、髪がふわっと軽くなる感じまではありません。仕上がりは少ししっとり寄りです。

もっとさらっと仕上げたい時は、ドライシャンプー系のパウダーを併用するといいかなと思いました。

今回は、ダイソーの『シャンプーシート』をご紹介しました。入浴できない場面で頭だけでもさっぱりさせたい時にかなり便利。汗をかいたあとに何もしないまま過ごすより随分快適です。

25枚入りとたっぷり入っているので、そのままだとややかさばる印象。出先で使うなら、ジップ袋などに小分けにして使う分だけ持ち歩くのがおすすめです。

汗をかきやすいこれからのシーズンはかなり重宝しそう。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。