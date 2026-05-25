『風、薫る』で演技がうまいと思う男性俳優ランキング！ ダントツ1位は「北村一輝」、続く2位は？
明治時代を舞台に、人々の感情や時代の空気感を丁寧に描くNHK連続テレビ小説『風、薫る』。男性俳優たちが演じるキャラクターや存在感にも関心が高まっています。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、吉江善作役を務める原田泰造さんです。上坂樹里さん演じる主人公・大家直美を温かく見守る姿が印象的。
コミカルな掛け合いや涙もろい一面など、キリスト教牧師である吉江の温かな人柄を体現しています。原田さんは2013年放送の朝ドラ『ごちそうさん』や、近年では大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）など、NHK作品に多数出演。名バイプレーヤーとして活躍しています。
回答者からは「声も良くて存在が癒される」（30代女性／三重県）、「周囲に投げかける表情の豊かさが素敵だから」（60代男性／北海道）、「泰造さんのあたたかい人柄が役柄とマッチしていて良さが出ていると思うから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、一ノ瀬信右衛門役を務める北村一輝さんです。主演の見上愛さん演じる一ノ瀬りんの父親で、穏やかな性格。不器用ながらも娘たちに対して深い愛情を持っています。
北村さんが朝ドラで父親役を務めるのは『スカーレット』（2019年）以来、2度目。今作とは対照的な昭和の頑固親父を演じており、対比も楽しめます。
回答コメントでは「病に倒れたシーンが最高だったから」（30代女性／静岡県）、「特に栃木ことばのなまり方が非常に自然で、役の深みが増していると評判です」（60代男性／香川県）、「目線や表情だけでも感情が伝わってくるから」（20代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：原田泰造（吉江善作）／50票
2位にランクインしたのは、吉江善作役を務める原田泰造さんです。上坂樹里さん演じる主人公・大家直美を温かく見守る姿が印象的。
コミカルな掛け合いや涙もろい一面など、キリスト教牧師である吉江の温かな人柄を体現しています。原田さんは2013年放送の朝ドラ『ごちそうさん』や、近年では大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）など、NHK作品に多数出演。名バイプレーヤーとして活躍しています。
回答者からは「声も良くて存在が癒される」（30代女性／三重県）、「周囲に投げかける表情の豊かさが素敵だから」（60代男性／北海道）、「泰造さんのあたたかい人柄が役柄とマッチしていて良さが出ていると思うから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：北村一輝（一ノ瀬信右衛門）／139票
1位にランクインしたのは、一ノ瀬信右衛門役を務める北村一輝さんです。主演の見上愛さん演じる一ノ瀬りんの父親で、穏やかな性格。不器用ながらも娘たちに対して深い愛情を持っています。
北村さんが朝ドラで父親役を務めるのは『スカーレット』（2019年）以来、2度目。今作とは対照的な昭和の頑固親父を演じており、対比も楽しめます。
回答コメントでは「病に倒れたシーンが最高だったから」（30代女性／静岡県）、「特に栃木ことばのなまり方が非常に自然で、役の深みが増していると評判です」（60代男性／香川県）、「目線や表情だけでも感情が伝わってくるから」（20代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)