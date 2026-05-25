「美男美女姉弟すぎる」畑芽育、“姉弟”ショットを初公開！ 「おちゃ芽育で可愛いんだからwww」の声も
タレントで俳優の畑芽育さんは5月24日、自身のInstagramを更新。“姉弟”ショットを初公開し、反響を呼んでいます。
【写真】畑芽育の“姉弟”ショット
ファンからは「姉弟ショット素敵」「美男美女姉弟すぎる」「中田兄弟だいすき」や「ベンチコート逆に着るの可愛すぎる」「おちゃ芽育で可愛いんだからwww」「シュールすぎて好き」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】畑芽育の“姉弟”ショット
「中田兄弟だいすき」畑さんは「ドラマ『エラー』本日第7話です、大切な弟、家族、太郎」とつづり、4枚の写真を投稿。主演を務めるドラマ『エラー』（テレビ朝日系）のオフショットです。1、2枚目には畑さんと“姉弟”役を演じる俳優の坂元愛登さんとのツーショットを載せています。「もうすぐ終わるのが寂しいです」ともありますが、共演者やスタッフとの関係も深まっているのでしょう。また、3枚目ではベンチコートを逆さにかぶったかわいらしい姿も披露しました。
志田未来さんとのツーショットも10日にも、同ドラマのオフショットを投稿した畑さん。同じく主演を務める俳優の志田未来さんとのツーショットです。すっぴんのような顔で仲良く写る姿に、ファンからは「写真ブレててもビジュ良すぎるのなんで!?」「走り回ってるの？？笑」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)