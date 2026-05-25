千昌夫、娘＆息子の近影を“顔出し”披露「姉弟で仲良く食事会」 次女・次男の仲良し2ショットに反響「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」
歌手の千昌夫（79）が23日、自身のインスタグラムを更新。娘＆息子の近影を“顔出し”で披露し、「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」などと反響を呼んでいる。
【写真】「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」次女＆次男の仲良し2ショット披露の千昌夫
最近の投稿では、妻や子どもたち、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。
この日は「次女ダニエラ 次男ローレンス 姉弟で仲良く食事会」と紹介し、席に着き仲良く寄り添いあったダニエラさんとローレンスさんの2ショット写真をアップ。「アット言う間に 大人に」と、成長した子どもたちの姿に感慨深げな様子も見せていた。
【写真】「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」次女＆次男の仲良し2ショット披露の千昌夫
最近の投稿では、妻や子どもたち、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。
この日は「次女ダニエラ 次男ローレンス 姉弟で仲良く食事会」と紹介し、席に着き仲良く寄り添いあったダニエラさんとローレンスさんの2ショット写真をアップ。「アット言う間に 大人に」と、成長した子どもたちの姿に感慨深げな様子も見せていた。