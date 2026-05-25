元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音（46）が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身の“大好物”を明かした。

同番組で、天星術の星ひとみ氏から朝型の性格を指摘されると、柚希は「同期とかと会うのは、朝ご飯を集まりの会にしてます」と告白。「一番相性が良いのは、おにぎりと味噌汁」との見解には、「“宝塚おとめ”っていう、タカラジェンヌが全員載ってる図鑑みたいなのがある」といい、「それに好きな食べ物を書くんですけど、ずっと“お米”って書いてました」と笑った。

また自然派の柚希は「休みごとに、自然があるところに絶対行っちゃう」とも。「砂浜が好きで、砂浜を踏んでいたい、足の裏で」といい「自分の家のベランダに、砂浜を作ろうかと思ったぐらい」と打ち明けた。

さらに旅行好きでもあるようで「世界一周をしたい」と柚希。「気づけば海外に。こないだは年末にイタリア、この前はニューヨーク」と1人旅を楽しんでおり、星氏から「南西、アジア方面に相性が良い」と言われると、「行く予定があります」と楽しみにしている様子だった。