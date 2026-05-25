「ザ・ボーイズ」最終話、ホームランダー役が血まみれ舞台裏を公開

Prime Videoの大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5の最終話より、衝撃的な結末を迎えたホームランダー役のアントニー・スターが、あのシーンの撮影準備に挑む特殊メイクの様子を公開した。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

「ザ・ボーイズ」最終回となるシーズン5第8話『血と骨』では、スーパーパワーを失ったホームランダーとブッチャーが大統領執務室で最終決戦に挑む。ブッチャーはホームランダーに「お前は何者でもない」と言い放ち、最後はバールでホームランダーの頭を貫いて殺害。長きにわたる対決に決着をつけた。

圧倒的な力と恐怖で人々を支配してきたホームランダーが、最後に情けなく命乞いする姿は、SNSでも早速ミーム化するほどのインパクトを放った。これまで己の欲望のまま傍若無人に振る舞ってきたホームランダーの最後は、バールで脳天をカチ割られるという、屈辱的なものとなった。

ホームランダー役のスターは、このシーンのための特殊メイクの様子をInstagramにて公開。目から頭頂部にかけてフォームラテックスを装着していたようで、脳がむき出しになる部分はVFX合成のためグリーンに着色されている。その日の撮影を終え、フォームラテックスを自ら引きちぎって剥がすスターは、重要シーンを撮り終えた達成感と充足感に満ちた笑顔を浮かべている。

また、劇中では血で血を洗う死闘を繰り広げたブッチャー役カール・アーバン、マザーズミルク役ラズ・アロンソ、ヒューイ役ジャック・クエイド、スターライト役エリン・モリアーティ、キミコ役福原かれんとも血糊メイクのまま記念撮影。さらに、自身の死骸のパペットとも“交わる”ような姿勢で笑顔。憎しみあったブッチャー役のカール・アーバンに、コームで髪を整えてもらう仲睦まじい様子も収められている。

スターはこれらの動画や写真と共に「最近、ネタバレは流行らない気がするけど、でもネタバレ。トラウマを抱えた赤ちゃん男が化けたモンスター・スーツの壮大な結末からの最後の舞台裏写真です。キャスト、スタッフ、そしてファンのみなさん、本当にありがとう。凄まじい波乱万丈でした」とキャプションを添え、完結した「ザ・ボーイズ」ファミリーとファンに感謝を述べた。ヒューイ役のクエイドも投稿に「大好きだよ！いつも通り今年もぶちかましてくれたね」とコメントを寄せている。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。