平祐奈と丸山隆平のバディ感がクセになる

平祐奈と丸山隆平が、ダブル主演を務める刑事ドラマ『FOGDOG』。

そこでの二人の個性豊かな演技は、一度見たらクセになること間違いなしだ。

本作は、人の顔が識別できない症状"相貌失認"を抱える警察官・狗飼錐(平 祐奈)と、検挙率はナンバーワンだが暴力沙汰で捜査一課を追われ"未解決事案総合対策管理室(通称：みかん部屋)"に異動してきた刑事・猿渡響(丸山 隆平)がタッグを組み、不可解な事件に挑むというもの。狗飼錐は、警察官だった今は亡き父の影響で警察官となったが、心の傷を抱えて休職中という役どころだ。

1話では、ある日、偶然居合わせたコンビニで強盗犯を取り押さえたことから、暴力沙汰で捜査一課を追われ、"未解決事案総合対策管理室(通称：みかん部屋)"に異動してきたばかりの猿渡響(丸山)と出会う。人の顔が認識できない代わりに、抜群の記憶力を持つ錐と、破天荒で直感型の猿渡。そんな二人が手を組み、長期にわたって 捜査が進んでいない数々の不可解な未解決事件に挑むことになるといった物語だ。

そんな本作は、とにかく平と丸山の個性豊かな演技が目につく印象。

まず平が演じる錐はとにかくかわいらしい。香りを嗅いだり、記憶を呼び覚まそうと髪をくるくるしたりする仕草は、わざとらしさを感じないあざとさがある。さらに、事件の糸口を見つけた時に、カッと口で音を鳴らし「わかっちゃったかも！」と指を1本立てる仕草は、どこかアニメのようなコミカルさを感じる。

平祐奈の愛らしい表情がかわいすぎる (C)「FOGDOG」製作委員会

しかし、それを「わざとらしい」と感じないのは、平のキュートな声と表情がマッチしているからだろうと思う。

ただ、平の魅力はそれだけではない、少し小悪魔的な表情、シリアスさとコミカルさを兼ね備えた姿が光っている。『FOGDOG』では、その二面性も光っている様子。1話完結で進んでいくスタイルではあるものの、それと並行して進む、錐の父親の死の真相、そして錐の記憶が導く意外な真実へと繋がっていくからだ。

べらんめぇ口調の丸山隆平が見られる (C)「FOGDOG」製作委員会

一方で、猿渡演じる丸山隆平のキャラクターもまた、コミカルな一面を持つ。「そんなにコテコテのべらんめぇ口調な人、出会ったことない！」と思わせるような口調が印象的で、破天荒で暴力沙汰を起こすというキャラクター性も相まって、一昔前のドラマで描かれる"刑事"と通ずるものがあると思わせる。

丸山といえば、近年は刑事役が続いている印象だ。5月22日公開の映画『名無し』でも巡査を演じている。同作は、若い客でにぎわう昼下がりのファミリーレストランで残忍な無差別大量殺人事件が発生するという衝撃的な物語。被害者は鋭利な刃物で切りつけられたかのように傷を負うが、犯人と思われる坊主頭の中年男は凶器を持っておらず、触れられた人々が次々と血を吹き出して倒れていくという不可解な状況が描かれる。その中でも丸山は巡査役を務めており、刑事・警察官役が続いている。

しかし、予告を見る限り、同じ警察官とはいえ、まったく異なるテイストで演じている印象。映画と合わせて見ることで、丸山の演技力の幅広さを堪能してはいかがだろうか。

(C)「FOGDOG」製作委員会

文＝於ありさ

放送情報

FOGDOG

放送日時：2026年5月31日(日) 11:30〜

チャンネル：ファミリー劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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