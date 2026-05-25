「歯ブラシにゴキブリが…」アイドル出身韓国俳優、貧しかった学生時代の壮絶なエピソード

ボーイズグループMBLAQ出身の俳優イ・ジュンが、学生時代の壮絶な生活苦を告白し、応援の声が多数寄せられている。

去る5月24日、tvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、公式YouTubeチャンネルを通じて、「ゴキブリを避けるために、こっそり学校の練習室に住んでいた高校生イ・ジュン」というタイトルの動画を公開した。

【写真】「外見重視、絶対に年下」イ・ジュンの結婚条件

公開された動画には、来る5月27日、韓国で放送される『ユ・クイズ』にゲスト出演するイ・ジュンの姿が収められていた。

動画のなかで、MCユ・ジェソクはイ・ジュンに「高校時代、学校の練習室にほぼ住んでいたと聞いた」と質問した。イ・ジュンは、ソウル芸術高校の舞踊科出身で、名門芸術大学の韓国芸術総合学校に入学した舞踊界の有望株とされていた。当時の過酷な練習量についての質問だった。

しかし、実際は経済的な状況に起因していた。イ・ジュンは、「人が入れるような長い棚があった。そこに入っていて、警備のおじさんがパトロールを終えて出ていったら、そのときに出る。出ると、電気がすべて消えていて本当に怖い。そこでダンスの練習をして寝ていた」と振り返った。

（写真＝tvN）1枚目：イ・ジュン、2枚目左：ユ・ジェソク

これに対し、ユ・ジェソクが「そのように過ごさなければならなかった理由があったのか」と尋ねると、イ・ジュンは「当時、実家がとても貧しかった。家にゴキブリがものすごく多かった」と明かした。

続けて、「今でも直らない習慣として、『1泊2日』（番組）のロケで寝るときも、枕を持ち上げる。当時、家で枕を持ち上げるといつもゴキブリが4匹いた。歯を磨こうとトイレに行くと、歯ブラシの毛のなかにゴキブリがいることもあった」と打ち明け、衝撃を与えた。

加えて、「当時住んでいた家は、まだある。たまにそこへ行くと、当時に戻ったような気持ちになる。そうして今住んでいる家に帰ってくると、良い家だから、とても変な気分になる。僕は当時に比べて何も変わっていないような気がするのに、こんなに多くのものを享受しながら、生きてもいいのだろうかと思う」と吐露した。

イ・ジュンの学生時代の経済的困難の告白は、早くも視聴者はもちろん、ネットユーザーたちに衝撃を与えている。

（記事提供＝OSEN）