カプリチョーザ創業48周年、「大創業祭」開催 看板スパゲティ4種のダブルサイズを30%オフで提供

カジュアルイタリアンチェーン「カプリチョーザ」は、創業48周年を記念したキャンペーン「カプリチョーザ 大創業祭」を開催する。第1弾として、6月4日から7月9日までの毎週木曜日ディナータイム限定で、創業当時から親しまれている看板スパゲティ4種のダブルサイズを30%オフで販売する。

対象となるのは、「トマトとニンニクのスパゲティ」「カルボナーラ」「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」「黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て」の4品。店内飲食限定で提供する。

価格は店舗により異なるが、一例として、「トマトとニンニクのスパゲティ」ダブルサイズ通常2,580円(税込)を1,806円(税込)で提供する。

「トマトとニンニクのスパゲティ」

〈創業以来の人気メニュー4品を対象に展開〉

「トマトとニンニクのスパゲティ」は、創業以来の人気No.1メニュー。甘みとコクのあるトマトソースに、ニンニクの香ばしさを加えた看板商品で、長年にわたり幅広い世代から支持を集めている。

「カルボナーラ」は、スモークベーコンの旨みを引き出し、チーズと黒胡椒を効かせたクリーミーなソースが特徴の定番メニュー。

「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」は、オリジナルミートソースに揚げ茄子とほうれん草を合わせた一品で、野菜の甘みを楽しめる創業当時からの人気商品。

「黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て」は、あさりの煮汁を使ったスープに殻付きあさりを加えたスパゲティで、黒胡椒の辛味がアクセントとなっている。

「カルボナーラ」、「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」、「黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て」の画像はこちら

〈キャンペーン概要〉

名称:「カプリチョーザ 大創業祭」第1弾

実施日:2026年6月4日、11日、18日、25日、7月2日、9日

時間:17時〜各店ラストオーダー

実施店舗:カプリチョーザ国内店舗

内容:対象スパゲティ4品のダブルサイズを30%オフで販売(店内飲食限定)