プロ３年目の今季は開幕から先発ローテーションを守っているＤｅＮＡ・石田裕太郎投手（２４）。交流戦はルーキーだった２４年にデビュー２連勝を飾るなど相性のいい舞台。さらに今年は、ソフトバンクに電撃移籍した元女房役・山本祐大捕手（２７）との“初対決”にも注目が集まりそうだ。

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デュプランティエ、コックスの離脱などで台所事情が厳しいＤｅＮＡ先発陣の中で、石田裕はエース左腕の東と２人でローテーションを支えている。前半戦は黒星こそ先行しているものの、安定感のある投球内容で試合を作り続けている。

交流戦はルーキーだった２４年にプロ初登板初勝利（６月９日・ソフトバンク戦）と初完封（同１６日・西武戦）を飾るなど、通算５試合で２勝０敗、防御率３・２１と相性がいい。シュート成分が強い球威のある真っすぐと、同じようにシュート回転で落ちるシンカー、年々切れ味を増すスイーパーは、対戦機会の少ないパ・リーグの打者を今年も手こずらせるに違いない。

突然訪れた衝撃の別れも力に変える。５月１２日に発表された山本祐のソフトバンク移籍。今季は開幕から全試合でバッテリーを組んでいた兄のような存在だけに、別れのあいさつでは号泣した。

とはいえ、悲しんでばかりもいられない。山本祐には「日本代表でもう一度（バッテリーを）組みたいです」と告げた。そのためにも前に進む。今季初めてプロ４年目の松尾汐恩捕手（２１）と組んだ１７日の巨人戦（東京Ｄ）は、敗れたとはいえ６回１失点。３学年下の新女房との初コンビは、試合途中からサインに首を振るシーンもあった。

試合後には「今までは祐大さんに引っ張ってもらっていたけど、今日は自分が引っ張ってる感覚があった」と、充実感あふれる表情で振り返った。「僕が上に行くためには（捕手に）任せっきりではダメ。自分で考えながらやらなきゃいけない」と、山本祐との別れを自身の成長につなげていく。

「（先発投手の）勝ち負けは運。自分にできることは試合を作ることだけ」と、黒星先行は気にしていない。ただ、相川亮二監督（４９）にはキャンプ前から「裕太郎が１０勝しなきゃ優勝できない」とハッパをかけられている。山本祐と対戦の可能性もあるソフトバンク戦も含め、交流戦を白星量産のきっかけにしたいところだ。

◆石田 裕太郎（いしだ・ゆうたろう）２００２年１月２２日、横浜市磯子区出身。少年時代から地元球団のベイスターズファン。静清高（静岡）から中大に進み、東都大学リーグでは通算７勝。２３年ドラフト５位でＤｅＮＡに入団した。昨季まで２年間の１軍通算成績は３３試合で７勝８敗、防御率３・７３。１８０センチ・７４キロ、右投右打。今季推定年俸３０００万円。

◆ＤｅＮＡの交流戦日程

▽５月２６日〜２８日 オリックス（横浜）

▽２９日〜３１日 西武（ベルーナドーム）

▽６月２〜４日 楽天（横浜）

▽５〜７日 ソフトバンク（横浜）

▽９〜１１日 日本ハム（エスコン）

▽１２〜１４日 ロッテ（ＺＯＺＯマリン）