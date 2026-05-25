実力者たちの復活が土俵に波乱を巻き起こすか。

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24日の千秋楽は、4敗力士を含めた7人が賜杯を争う大混戦。結果、3敗の大関霧島（30）と小結若隆景（31）がそれぞれ4敗の宇良、藤凌駕を順当に下し、賜杯は両者に絞られた。

優勝決定戦では若隆景が立ち合いから一気に大関を押し出し、2022年3月場所以来となる2度目のV。優勝インタビューでは、「うれしく思います」「一番一番、自分らしい相撲を取ろうと集中して土俵に上がった」などと淡々と答えていたが、唯一、「今日も子どもたちに『優勝してね』と言われて、優勝した姿を見せられて良かったと思います」と家族について語った時だけは、わずかに言葉を震わせた。

かつては三役の常連として大関とりにも挑戦したが、ケガで幕下にまで転落。今場所を大関再挑戦の起点としたいところだろう。一方、今場所で大関復活を果たした霧島は、優勝同点ということもあり、来場所の綱とりを審判部が明言。浅香山審判部長（元大関魁皇）は「高いレベルの優勝が必要」と条件付きながら昇進の可能性を示した。

そんな実力者2人の復活劇にうかうかしていられないのが、休場中の上位陣である。

中でも横綱豊昇龍（27）と大関安青錦（22）の心中はいかばかりか。

豊昇龍や安青錦にもそれぞれの因縁が

豊昇龍は同じモンゴル出身の霧島への対抗意識が強く、対戦成績も横綱の13勝12敗と互角。激しいライバル関係を築いている。

「霧島の方が3歳年上だが、幼少期はモンゴルで同じ柔道クラブに所属していた幼馴染み。プライベートで仲が良いからこそ、土俵上では互いに『負けたくない』と思っている」（ある親方）

安青錦は若隆景を「入門前からずっと見ていた憧れの力士」と話しており、巡業では常に行動を共にしている。昨年11月場所で若隆景に立ち合い変化されて負けた時は、茫然自失となったほど。今場所を休場する原因となった左足首のケガも、若隆景が所属する荒汐部屋に出稽古に赴き、むちゃな相撲を取った時に痛めたものだ。

「2人の出世でモチベーションが上がるだけならいいが、対抗心が強すぎると空回りしかねないのが心配です。豊昇龍はただでさえ、熱くなって自爆する悪癖がある。安青錦はケガに加えて、持ち味の前傾姿勢の相撲も対策を取られ、現在は試行錯誤中。真面目な性格だけに、『自分と同じ下からの攻めを得意とする若隆景が順調なのに……』と悩みかねない」（前出の親方）

横綱大の里はいまだケガに苦しみ、大関琴桜はカド番。来場所も波乱の土俵となりそうだ。

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安青錦は出稽古でむちゃな相撲を取った時に故障したわけだが、ある親方衆は「いっそ、稽古のやり方を見直すべきでは」と指摘する。いったいなぜか。安青錦の稽古のどこに問題があるか。●関連記事 【もっと読む】安青錦の故障は必然だった？ では、それらについて詳しく報じている。