MEGUMI、40代を迎えて感じた身体の変化 ダイエットを決意した瞬間告白「力の抜けた自分がSNSに…」
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が24日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演。ダイエットを決意した瞬間を語った。
【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに
この日は美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に降臨。10年で1000以上の美容法を試して、たどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授した。
現在44歳のMEGUMIは「41（歳）になったときに、年々1キロずつ太っていったんですよ」と告白。そして、映画舞台あいさつで共演した俳優とトークしていた際、「力の抜けた自分がSNSに上がったんです」と語り、二の腕はたるみ、二重アゴの自身の姿に驚いたという。
その写真を見た当時、「衝撃的だった」と振り返り、「その写真を見た瞬間に『もう、やるぞ』と。決めまして。今まで美容の中で出会ってきたドクター、セラピスト、トレーナーの方とか、一流の情報を得て勉強しながら、片っ端からヒアリングして人体実験のようにダイエットをした」と語った。
【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに
この日は美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に降臨。10年で1000以上の美容法を試して、たどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授した。
その写真を見た当時、「衝撃的だった」と振り返り、「その写真を見た瞬間に『もう、やるぞ』と。決めまして。今まで美容の中で出会ってきたドクター、セラピスト、トレーナーの方とか、一流の情報を得て勉強しながら、片っ端からヒアリングして人体実験のようにダイエットをした」と語った。