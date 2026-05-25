＜25日（月）の天気＞

梅雨前線は沖縄付近に停滞し、本州付近は高気圧に覆われています。沖縄では梅雨空が続く一方で、北海道〜九州は広く晴れるでしょう。肌寒くなった先週末から一転、各地で夏の暑さになっています。

西日本や東日本では30℃前後まで上がるところも多く、熱中症に注意が必要です。特に湿度も高い沖縄では熱中症のリスクが高く、八重山地方には全国で今年初めて熱中症警戒アラートが発表されています。屋外・屋内問わずこまめに水分をとり、エアコンを活用して無理なくお過ごしください。

気温が上がることで、夕方以降は関東や九州など山沿いの一部でザッと降るにわか雨がありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

6月下旬〜7月上旬並みのところが多いでしょう。

札幌 22℃（＋7）

仙台 24℃（＋8）

東京 27℃（＋3）

金沢 28℃（＋2）

名古屋 29℃（＋4）

大阪 31℃（＋3）

鳥取 31℃（＋5）

高知 28℃（＋1）

福岡 32℃（＋5）

那覇 30℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

26日（火）は低気圧が近づくため、午後は九州や中国、四国で雨が降り出す見込みです。27日（水）〜28日（木）は広く雨となり、九州では警報級の大雨になるおそれがあります。29日（金）以降は晴れる日が多く、各地で連日の真夏日になるでしょう。沖縄は27日（水）と土日は晴れ間がありそうです。

■北日本・東日本

26日（火）も晴れて暑くなるでしょう。27日（水）は雲が広がり、東海や北陸で次第に雨が降り出す見込みです。28日（木）は広く雨が降り、雨脚の強まるところがありそうです。

29日（金）は低気圧が近づく北日本で荒れた天気になるおそれがあります。くもりや雨でも気温が高く、東京では32℃と今年1番の暑さ。蒸し暑くなり、熱中症に警戒が必要です。土日は北海道で雨が残るほかは、晴れて真夏の暑さになるでしょう。