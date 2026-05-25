『おは朝』卒業の岩本計介アナ、現在の仕事に驚き「大阪府警担当なんですか!?」
ABCテレビの岩本計介アナウンサー（50）が22日に放送されたABCラジオ『岩本・西森の金曜日のパパたち』（毎週金曜 後3：00〜5：38）に出演し、『おはよう朝日です』卒業後の現在の仕事について語った。
【写真】『おは朝』卒業後、元気な姿の岩本計介アナ
放送前にスタッフから「声出ますか？」と心配されたという岩本アナは「週に1回の放送なんで…」とアナウンサーとして声を出す機会が少なくなっていると言う。それに対して、モンスターエンジンの西森洋一（47）も舞台に上がらない期間があると声が出にくくなると共感。
岩本アナは「普段、報道の仕事してるんで、なかなか大声出すなんてことはないんですけど…」と現在の仕事に言及。「質問する時くらいですか？」と西森が尋ねると「いま、大阪府警にいますんで、大阪府警発表の『こんな事件がありました』っていう会見みたいなんがあるんですよ。結構みんなシーンとしてるんで、大声を出すって環境ではないですね」と打ち明けた。
これを聞いて西森は「え、大阪府警担当なんですか!?」と驚き。岩本アナは「大阪府警の中にも捜査一課、捜査二課、捜査三課、捜査四課とか、鑑識課、法務課とか山ほど課があって、それぞれの課が『じゃ発表します。何時に集まってください』って言われて会見する」と説明。「捜査一課が凶悪犯。捜査二課が知能犯と呼ばれる詐欺とか。最近はオレオレ詐欺があまりにも多すぎて、特殊詐欺課を作らなあかんくらい多くなってるとか。三課が窃盗？四課が暴力団対策とか。ようやく覚えました」と新たな仕事について楽しそうに話していた。
【写真】『おは朝』卒業後、元気な姿の岩本計介アナ
放送前にスタッフから「声出ますか？」と心配されたという岩本アナは「週に1回の放送なんで…」とアナウンサーとして声を出す機会が少なくなっていると言う。それに対して、モンスターエンジンの西森洋一（47）も舞台に上がらない期間があると声が出にくくなると共感。
これを聞いて西森は「え、大阪府警担当なんですか!?」と驚き。岩本アナは「大阪府警の中にも捜査一課、捜査二課、捜査三課、捜査四課とか、鑑識課、法務課とか山ほど課があって、それぞれの課が『じゃ発表します。何時に集まってください』って言われて会見する」と説明。「捜査一課が凶悪犯。捜査二課が知能犯と呼ばれる詐欺とか。最近はオレオレ詐欺があまりにも多すぎて、特殊詐欺課を作らなあかんくらい多くなってるとか。三課が窃盗？四課が暴力団対策とか。ようやく覚えました」と新たな仕事について楽しそうに話していた。