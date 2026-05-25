兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害され、１９日に遺体で見つかった事件で、遺体発見前の１６日夜、住居・職業不詳大山賢二容疑者（４２）（殺人容疑で指名手配）が同県高砂市内の路上で寝ているところを通報され、警察官に「人を殺した」などと話していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

しかし、会話がかみ合わず、県警は大山容疑者を以前、住んでいた家の近くに送り届けたという。

殺害されたのは、いずれも無職の田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）。司法解剖の結果、２人は１３日頃に死亡したと推定される。大山容疑者は約１０年前に、田中さん母娘の住宅の隣の家に住んでいたという。

捜査関係者によると、大山容疑者は１６日夜、高砂市内の路上で寝ているところを通報された。駆けつけた警察官に不可解な言動を繰り返したため、高砂署で詳しく事情を聞いた。その中で「人を殺した」と話したほか、「たつの」「殺人事件」と述べた。相手や具体的な場所を語ることはなかったという。

県警は所持品を調べ、刃物などを持っておらず、発言の信ぴょう性は低いと判断。大山容疑者が以前に住んでいたたつの市内の家の近くで、事件現場付近の幹線道路まで車で送り届けた。県警によると、大山容疑者は翌１７日、現場近くの防犯カメラに歩く姿が映っていたが、その後の行方はわかっていない。