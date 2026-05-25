大相撲夏場所で22年春場所以来2度目の優勝をした小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が25日、東京・両国国技館で一夜明けの会見に臨んだ。「少し疲れました。精神的、肉体的に。あまり眠れなかった」。12勝を挙げて大関昇進への起点にすると同時に、大関・霧島との優勝決定戦も制した。苦笑いで振り返ると帰宅後、沙菜夫人、4人の子供たちから「“優勝、おめでとう”と言ってもらえてうれしかった」と明かした。

春場所中に右肘を痛めた影響で春巡業は全休した。関取衆と稽古を再開したのも場所直前。それでも、新入幕の19年九州場所以来で4連勝発進した。

5日目前後、取組を終えて戻ると沙菜夫人から買ってきた鯛を持たされ、写真撮影をしたという。およそ10日後の千秋楽で実現させる未来の前祝い。いわば「予祝」だった。

「スーパーに行ったらたまたま大きな鯛が売られていて。“買わないわけにはいかない”と思ったそうです」。その鯛は刺身になって食卓に並んだという。

初優勝後は苦難を味わった。23年春場所で右膝の前十字じん帯を損傷。九州場所では幕下に転落し、大関獲りだった昨年秋場所も首痛で6勝に終わった。思い返すのは家族のサポート。

「妻がリハビリで送り迎えしてくれたり、子供たちが“もう1回テレビに出るのを見たい”と励ましてくれた」

前夜の優勝パレードは兄の平幕・若元春が旗手を務めた。初優勝時はコロナ禍のため実施されなかった。弟弟子の十両・大青山が務めるはずだったが、年上の快諾を受け「小さいことから切磋琢磨してきた。これからも切磋琢磨していく。同じ部屋に兄が居て、お願いしないわけにはいかない」。家族との思い出深い1シーンになった。

「大関昇進という目標へ向かってこれからが大事。精進していきたい」。名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）以降への決意を迷いなく口にした。