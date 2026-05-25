【バツイチ息子は、狂ってた…】私のせい？「叱らないで野放しに」指摘＜第19話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第19話 優秀な息子は幻想？
【編集部コメント】
娘のサオリさんに説教するつもりが、逆にその夫のモトキさんに説教されてしまった陽子さん。けれどその言葉は、次第に陽子さんの心に届きはじめているようです。タダシさんはずっといい子で、信頼できて優秀な息子で、将来は自分を支えてくれる……。そんなイメージはもはや崩れはじめています。タダシさんのことをズバリ「他責で甘ったれた性格」と言われ、陽子さんもさすがにハッとした様子ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第19話 優秀な息子は幻想？
【編集部コメント】
娘のサオリさんに説教するつもりが、逆にその夫のモトキさんに説教されてしまった陽子さん。けれどその言葉は、次第に陽子さんの心に届きはじめているようです。タダシさんはずっといい子で、信頼できて優秀な息子で、将来は自分を支えてくれる……。そんなイメージはもはや崩れはじめています。タダシさんのことをズバリ「他責で甘ったれた性格」と言われ、陽子さんもさすがにハッとした様子ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子