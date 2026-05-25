118年ぶりの刑法改正。「懲らしめ」から「立ち直り」へ―― 拘禁刑導入の最前線に潜入した。

【画像】殺人犯にインタビュー、山形刑務所にカメラが潜入

1000人近くの受刑者が収容されている山形刑務所。

昨年度、118年ぶりに刑法が改正・施行され、これまでの「懲役刑」がなくなり「拘禁刑」が導入された。

法改正によって、刑務所の内側はどう変わるのか。刑務官、そして受刑者の声から、新たな転換期を迎えた現場をみつめ、見えてきたものとは。

静寂に包まれた朝と「質の高い」刑務作業

「おはようございます」

午前6時45分、受刑者たちの平日の1日は決まってこの時間から始まる。布団を決められた手順でたたみ、定位置に収納して朝食を待つ。配膳を担当するのも受刑者だ。

山形市の北部にある山形刑務所には、1000人近くの受刑者や未決拘禁者（判決確定前の者）が生活している。その多くが26歳以上の男性であり、懲役10年以上の長期受刑者たちだ。

午前7時40分、刑務官の「前へ進め」という号令のもと、受刑者の整然とした足音が響く。

1日の大半を占める刑務作業の始まりである。工場へ移動し、身体検査を終えると作業に入る。原則として会話は禁止。黙々と木工製品や金属製品、革製品を作り続ける。

長期間の服役により作業の練度は高く、山形刑務所の製品は品質が良いと評判だ。展示即売会でも、訪れた人々が受刑者の作った品々を次々と買い求めていくという。

2人に1人が再犯、その現実

今、全国の刑務所は大きな転換期を迎えている。

「主文、被告人を拘禁刑1年に処する」――。

拘禁刑（こうきんけい）。受刑者の更生と再犯防止を目的にしたこの新たな刑罰は、山形県内でも去年7月の裁判で初めて判決として言い渡された。

背景には、深刻な再犯率の高さがある。

全国的に刑法犯の検挙件数自体は以前に比べて減少しているものの、再び罪を犯して検挙（逮捕されるものに限らず）された人の数は大きく減っていない。

現在、検挙された人の「2人に1人」が再犯者という状況なのだ。

拘禁刑の導入、その目的は

そこで昨年6月に刑法が改正され、刑務作業が義務づけられた「懲役刑」と、作業義務のない「禁錮刑」が一本化され「拘禁刑」が誕生した。

これにより、受刑者が行う刑務作業の意味合いも、これまでの「懲らしめるための手段」から「立ち直りのための手段」へと大きく変化したのである。

山形刑務所の土屋所長（取材当時）はこう語る。 「拘禁刑になり、まず被収容者の特性を細かく分類しました。その上で、それぞれの特性に応じた処遇を行っています」

拘禁刑、最大の特徴とは

拘禁刑の最大の特徴は、プログラムの柔軟な組み合わせが可能になったことだ。

年齢や刑期、薬物の使用状況、介護の必要性などに応じて受刑者を24のグループに分類。一人ひとりに合わせ、教育・指導・治療などを柔軟に組み合わせることができるようになった。そのため、全員が一律に刑務作業を行うわけではない。

ある日、施設内では「個別支援処遇推進会議」が開かれていた。出席しているのは刑務官だけでなく、看護師や社会福祉士など多職種の専門家たちだ。

議題は、精神障害や年齢、薬物依存などの理由で集団行動ができず、工場で働けない受刑者の処遇について。

情報の共有から模索する「更生」

「人を殺めることについて何とも思っていないようだ。今までと変わらず、人と関わることは一切したくないと言っている」と刑務官が報告する。

しかし、別の職員からは「職員としゃべりたい気持ちはあるようなので、そこの部分を手厚くしてはどうか」という意見が出る。

受刑者の情報、様子を共有し、チームを組んで更生に向けた今後のアプローチを模索しているのだ。

目の前に殺人犯、否定せずに「対話」

拘禁刑における重要なプログラムの一つに「対話」と呼ばれるメニューがある。

強盗殺人などの罪で服役しているある受刑者のもとに、刑務官がやってきた。この受刑者は幻聴などの症状を抱えており、時折「別人格」が声を上げるという。

案内されたのは、壁や家具が他の部屋とは異なり、リラックスできる雰囲気が整えられた専用の部屋だ。刑務官もあえて制服を着用していない。

突如現れる別人格 それでも刑務官は

ここで受刑者は、日々感じていることや悩みを打ち明ける。 「ずっと誤解されている状況が苦しい。俺の言葉をゆがめて届ける存在がいるらしい」

対話中、ふいに別人格が現れ「きゃーそんなこと言っちゃう～」と声を上げることがあっても、刑務官は「ちょっと待って、いま本人としゃべっているから」と冷静に対応する。

「こういう話をしたところで、真に受けてもらえないんじゃないか」と漏らす受刑者に対し、刑務官は「自分が今感じていることや聞こえているものを話しても、周りは信じてくれないと感じているということ？」と、決して否定せずに言葉を受け止める。

山形刑務所では、拘禁刑の導入に先駆け、およそ2年前から必要頻度に応じてこの「対話」の時間を設けてきた。

殺人犯の声は

「刑務所といえば刑務官というイメージが強いかもしれませんが、受刑者の社会復帰と再犯防止のために、刑務官だけでなく様々な立場の人が知恵と力を出し合って動いています。そこが拘禁刑になっての大きな変化です」と土屋所長（当時）は話す。

対話を終えた受刑者は、「普段話せないことを聞いてもらえたことで、すっきりしている部分はある」と語った。しかし同時に、今の複雑な胸の内も吐露した。

「加害者である我々は、衣食住や医療費、望めば職業訓練まで税金で賄ってもらえる。しかし犯罪被害者はそうはいかない。自分に使われた税金に見合う以上の社会貢献をしたいと思っているが、諦めているところもある」

人の可能性を信じる仕事

1日の刑務作業を終えた受刑者たち。夕食後から午後9時までは自由時間だ。本を読む者、じっとうつむく者、テレビを眺める者。刑務所の夜が更けていく。

土屋所長（当時）は、刑務所で働く意義について語る。

「刑務所で働く職員は、“人の可能性を信じる仕事”だと思っています。罪を犯したからダメと突き放すのではなく、ダメなところを変えて、いかに社会で頑張ってもらうか。多様性に応じた処遇ができるようになったことは拘禁刑の大きなメリットであり、効果が出やすくなっていると感じます。再犯率が低下するかどうかは、これからのことです」

「更生」と「再犯防止」を真に実現するために何が必要なのか。

新たな刑罰「拘禁刑」。人を変えるための試みと模索が、きょうも刑務所の現場で続いている。

しかし被害者の痛みが、被害者家族の悲しみがなくなることは、決してない。これもまた忘れてはいけない事実だ。