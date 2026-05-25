新人と現職の一騎打ちとなった防府市長選挙は24日投開票が行われ、現職の池田豊さんの3回目の当選を果たしました。



池田氏

「何よりも子供たちに防府のまちが一番だと思ってもらえるまちづくりを 国・県・市連携のもと市民の皆さんと一緒になって進めていきたいと思っております」



池田豊さん68歳は県の総務部長などを務めた後、2018年の市長選挙で初当選し、現在2期目です。



今回の選挙戦ではこれまでのまちづくりの流れを止めず、防災対策の強化を着実に進めたいなどと訴え、新人候補を破り3選を果たしました。





当選から一夜明け、池田さんは初登庁しました。職員の出迎えを受けた後市長室に入った池田さんは3期目に向けてあらめたて抱負を語りました。池田市長「市の職員と一緒になってまた素晴らしい市役所を作っていきたい、防府市政を進めていきたい、市民の皆さんと一緒になって進めていきたい。選挙戦を通じて子たちをみていたら子どもたちのために頑張るんだという力が湧いてきたので市の職員と一緒になって頑張っていきたい」防府市長選挙の投票率は32・61％で過去最低だった前回4年前を0・82ポイント下回りました。池田さんの任期は6月21日からの4年間です。