パター大胆変更にシャフト再考… 2勝目までに重ねた入谷響の“試行錯誤”【勝者のギア】
＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞ツアー2勝目を挙げた21歳の飛ばし屋、入谷響。昨年の「ニチレイレディス」でのツアー初優勝から約1年が経ったが、その間にギアにも変化が見られた。
【写真】シャフト変更のこだわりも 入谷響の14本を徹底チェック
まず注目したいのはシャフトだ。1W、3Wともに藤倉コンポジットの『24ベンタスブルー（6S）』へ変更するなど、ウッド系をベンタスシリーズで統一した。採用したのはシーズン開幕前の今年2月。ただ、シーズン中も調整は続けていたという。「サロンパスが終わった後に、ドライバーと3番ウッドだけ新しいものに（VENTUSに）替えました。替えた当初は、しなるポイントが違うので少し怖がりながら打っていましたけど、少しずつ慣れてきたかなと思います」同社担当者によると、開幕当初は『24VENTUS RED 6-S』を使用していたが、気温上昇とともにスピン量が増えたため、『24VENTUS BLUE』をテスト。スピン量が300〜400回転ほど減少したことから、「Sky RKBレディスクラシック」から同モデルへ切り替えたという。今年は『26VENTUS TR』シリーズも発売されているが、入谷はあえて『24VENTUS』シリーズを選択。担当者によれば、新作のほうが飛距離性能は高かった一方で、「切り返しでしなりを感じやすい」というフィードバックがあり、同モデルに落ち着いた。昨年8月の「CAT Ladies」最終日では、12番終了時点で首位に立ちながら、13番から連続ボギー。さらに15番パー5ではドライバーショットを大きく右へ曲げてダブルボギーを喫した。終盤6ホールで6打落とし、「精神的にもショックだったし、自信もなくなった」と、その後は調子を崩した。復調へ向けて積極的にシャフトを試してきた背景には、こうした経験もあった。また、アイアンのセッティングにも変化がある。初優勝時は、契約するスリクソンの寛容性が高いキャビティモデル『ZXi5』で統一していたが、現在は5番から7番を『ZXi5』、8番からPWを操作性の高い『ZXi7』にしたコンボセットを採用している。これも今季からの変更だ。入谷は、「9番やPWでフライヤーしやすいと感じていたので、（ロフト角を）2〜3度立てて距離が落ちないようにしました。ZXi5からZXi7に替えることで、ロフト差による飛距離低下が怖かったので、ダンロップの方に調整してもらいました」と説明する。さらにシャフトも特徴的だ。5番、6番には、“スチール×カーボンの新次元構造”をうたう日本シャフトの『N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL』を採用。本来はハイブリッド用のシャフトだが、番手をずらしてアイアンに装着している。7番から下はスチールの『N.S.プロ モーダス3 ツアー105』を使用する。これはメーカー側から提案されたもので、「一回試したら第一印象から打ちやすかったので即投入しました」と、まず5番から変更。その後、6番も同仕様へ移行した。「安定性が増した」という手応えを感じている。そして、2勝目を支えたのがパターの大胆なモデルチェンジだ。初優勝時はテーラーメイドのブレード型『TPデルモンテTB1』を使用していたが、今年の「KKT杯バンテリンレディス」からはマレット型の『スパイダー ツアーX』へ変更した。大きな理由は「気分転換」だったという。「マレット型はどうなんだろうと思って、替えてから探り探りやってきました。今は慣れて、ハマってきています。当分はこのままでいこうと思っています」。今季のパット数は、パーオンホール平均『1.7985』で8位、1ラウンド平均『28.7500』で6位。もともと高いパッティング技術を持ちながら、さらなる進化を求めて試行錯誤を続けている。【入谷響の優勝セッティング】1W：スリクソン ZXi LS（8.0°/24ベンタスブルー6S/45インチ）3W：スリクソン ZXi（13.5°/24ベンタスブルー6S）2,3U：スリクソン ZXi（17,19°/ベンタス ハイブリッド7S）5〜7I：スリクソン ZXi5（5.6＝N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL S、7＝N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）8〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）48,52,58°：クリーブランド RTZ（N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーXBALL：スリクソン Z-STAR XV
<ゴルフ情報ALBA.Net>
入谷の順位は？ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
入谷響 プロフィール＆成績
最新！ 第1回女子リランキング表
入谷響、スリクソンの最新13本で初V！ 即投入の『トラス』パターは“いける”と直感
【写真】シャフト変更のこだわりも 入谷響の14本を徹底チェック
まず注目したいのはシャフトだ。1W、3Wともに藤倉コンポジットの『24ベンタスブルー（6S）』へ変更するなど、ウッド系をベンタスシリーズで統一した。採用したのはシーズン開幕前の今年2月。ただ、シーズン中も調整は続けていたという。「サロンパスが終わった後に、ドライバーと3番ウッドだけ新しいものに（VENTUSに）替えました。替えた当初は、しなるポイントが違うので少し怖がりながら打っていましたけど、少しずつ慣れてきたかなと思います」同社担当者によると、開幕当初は『24VENTUS RED 6-S』を使用していたが、気温上昇とともにスピン量が増えたため、『24VENTUS BLUE』をテスト。スピン量が300〜400回転ほど減少したことから、「Sky RKBレディスクラシック」から同モデルへ切り替えたという。今年は『26VENTUS TR』シリーズも発売されているが、入谷はあえて『24VENTUS』シリーズを選択。担当者によれば、新作のほうが飛距離性能は高かった一方で、「切り返しでしなりを感じやすい」というフィードバックがあり、同モデルに落ち着いた。昨年8月の「CAT Ladies」最終日では、12番終了時点で首位に立ちながら、13番から連続ボギー。さらに15番パー5ではドライバーショットを大きく右へ曲げてダブルボギーを喫した。終盤6ホールで6打落とし、「精神的にもショックだったし、自信もなくなった」と、その後は調子を崩した。復調へ向けて積極的にシャフトを試してきた背景には、こうした経験もあった。また、アイアンのセッティングにも変化がある。初優勝時は、契約するスリクソンの寛容性が高いキャビティモデル『ZXi5』で統一していたが、現在は5番から7番を『ZXi5』、8番からPWを操作性の高い『ZXi7』にしたコンボセットを採用している。これも今季からの変更だ。入谷は、「9番やPWでフライヤーしやすいと感じていたので、（ロフト角を）2〜3度立てて距離が落ちないようにしました。ZXi5からZXi7に替えることで、ロフト差による飛距離低下が怖かったので、ダンロップの方に調整してもらいました」と説明する。さらにシャフトも特徴的だ。5番、6番には、“スチール×カーボンの新次元構造”をうたう日本シャフトの『N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL』を採用。本来はハイブリッド用のシャフトだが、番手をずらしてアイアンに装着している。7番から下はスチールの『N.S.プロ モーダス3 ツアー105』を使用する。これはメーカー側から提案されたもので、「一回試したら第一印象から打ちやすかったので即投入しました」と、まず5番から変更。その後、6番も同仕様へ移行した。「安定性が増した」という手応えを感じている。そして、2勝目を支えたのがパターの大胆なモデルチェンジだ。初優勝時はテーラーメイドのブレード型『TPデルモンテTB1』を使用していたが、今年の「KKT杯バンテリンレディス」からはマレット型の『スパイダー ツアーX』へ変更した。大きな理由は「気分転換」だったという。「マレット型はどうなんだろうと思って、替えてから探り探りやってきました。今は慣れて、ハマってきています。当分はこのままでいこうと思っています」。今季のパット数は、パーオンホール平均『1.7985』で8位、1ラウンド平均『28.7500』で6位。もともと高いパッティング技術を持ちながら、さらなる進化を求めて試行錯誤を続けている。【入谷響の優勝セッティング】1W：スリクソン ZXi LS（8.0°/24ベンタスブルー6S/45インチ）3W：スリクソン ZXi（13.5°/24ベンタスブルー6S）2,3U：スリクソン ZXi（17,19°/ベンタス ハイブリッド7S）5〜7I：スリクソン ZXi5（5.6＝N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL S、7＝N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）8〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）48,52,58°：クリーブランド RTZ（N.S.プロ モーダス3ツアー105 S）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーXBALL：スリクソン Z-STAR XV
<ゴルフ情報ALBA.Net>
入谷の順位は？ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
入谷響 プロフィール＆成績
最新！ 第1回女子リランキング表
入谷響、スリクソンの最新13本で初V！ 即投入の『トラス』パターは“いける”と直感