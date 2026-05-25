「この完成度は女子プロではほぼいない」 佐久間朱莉の“お尻主導”スイングがスゴかった！
昨年初の年間女王に輝いた佐久間朱莉。飛球織と方向性を両立させている彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】頭も腰も上下左右に全くブレない 佐久間のドライバーショット
◇ ◇ ◇スイング中のお尻の位置が全く変わらない。右も左も、バックスイングからフォローまで、ずっと同じところにある。これはトレーニングの成果が明確に表れている部分だと思います。彼女のスイングを語るうえで欠かせないのが、お尻の使い方です。これまで見てきた女子選手の多くは、パワー不足をカバーするためにフックグリップにしたり、左右への体重移動に頼ったりします。でも佐久間選手は違う。「その場で回る」という感覚で、お尻の筋肉をしっかり使って振っていくのです。トップで右尻を引いて、インパクトで左尻を引く。ここまでお尻を使える女子選手というのは、基本的にいません。体が強くないとできないことだと、私は思っています。回転イメージ??つまり体をヨコに引っ張る動き??ではなく、左右のお尻の筋肉を使って回るから軸がズレない。これは女子プロの中では特殊なケースで、ある種、男子プロのスイングに近い感覚です。バックスイングのトップに差しかかるあたりで、彼女はクラブを右手親指に乗る動きを意識するように、ゆっくりとタメる動きを見せます。そこで作ったパワーを、インパクトに向けてずっと逃がさない。足が地面に刺さりそうなくらい、左足で地面を捉え続けています。よく女子プロで見られる「左ヒザが抜ける」動きが、彼女にはほとんどない。両カカトも浮かずにパワーを受け止めています。もう一つ、私が特に印象的だと感じるのが、手元の位置です。インパクトの直前まで、手元がずっと体の正面から変わらない。これが彼女のスイングの大きな特徴です。最近の女子プロの中には、手元よりも体が先に行ってしまって体の幅から外れてしまう選手も多い。でも彼女は体幹が強いから、最後の瞬間まで手元を正面に保てる。結果として、コックをキープしたままダウンスイングに入れるので、ヘッドが加速するのです。体と手元が引き合うイメージを、左右にぶらすことなく、その場で回って保ち続ける。無駄な上下動もなく、高さのミスが生じにくい。どこを切り取っても「言うことがない」スイングとは、まさにこういうことだと思います。■佐久間朱莉さくま・しゅり／2002年生まれ、埼玉県出身。2020年のプロテストをトップ合格。25年4月に悲願の初優勝を達成すると、勢いそのままに今季4勝を挙げる活躍を見せて年間女王に。26年は開幕1番から44H連続ボギーなしの記録で優勝。大東建託所属。■中村香織なかむら・かおり／1986年生まれ、京都府出身。2009年にツアーデビュー。15年に腰の故障でツアーを離れ、3児の子育てをしながらレッスン活動を行い、現在はEAST GOLF SCHOOLを主宰。今年はツアー復帰を目指している。◇ ◇ ◇●古江のスイングを分析！ 関連記事「古江彩佳の驚異的な安定感！ 秘密は“ノーコック”バックスイングにあった」で詳細が分かります。
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