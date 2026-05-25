King ＆ Prince永瀬廉「顔が変わったね、と褒められる」、“ディオール ファミリー”に実感 『ヌメロ・トウキョウ』表紙に登場【コメントあり】
King ＆ Princeの永瀬廉が、28日発売の『ヌメロ・トウキョウ』7・8月合併号の本誌特集＆特装版カバーに登場する。センシュアルな表情で魅せる幻想的なカバーが解禁となった。
【別カット】フレグランスを手に…リラックスモードの永瀬廉
永瀬は、ディオール ビューティーのフレンド オブ ザ ハウスを務める。本号では、最新のディオール ビューティーのバックステージ メイクアップやフレグランスの魅力を、表情豊かなヴィジュアルやインタビューとともに全12ページで届ける。永瀬がディオール ビューティーのフレンド オブ ザ ハウスになって、記念すべき初カバーとなる。
12ページの本特集では、永瀬の2つの顔を楽しめる構成になっている。永瀬が「ディオール バックステージ」のメイクアップで輝きを増していくビジュアルストーリーに加え、“休日のお出かけ前に香水を選ぶひととき”を裏テーマに「ディオール アディクト」のフレグランスを手にリラックスムードで撮影したストーリーも掲載。衣装はすべてクリスチャン ディオールとなる。
インタビューでは、撮影裏話やディオールへの思い、「ディオール バックステージ」にちなんでライブ前の「#マイバックステージ」ルーティン、次のライブで使いたいアイテムなども語っている。
■インタビュー抜粋
──ディオール ファミリーの一員になって約半年。変化を感じていることは？
ファンの方はもちろん、マネージャーやスタッフの皆からも顔が変わったね、と褒められることが本当に増えました。ヴィジュアルを褒められるとやっぱり嬉しいじゃないですか。その一言でモチベーションが上がりますし、ディオールと出合ってから自信がついて、内面までいい方向に変わっているのを感じています。
──奇しくも1年前の同号は高橋海人さんが『ヌメロ・トウキョウ』の表紙を飾られました。今日の撮影はいかがでしたか。
もちろん見ていました！海人のことも誇らしいですし、こうして一年後、僕はディオール ファミリーの一員として撮影できて、自分でも誇らしく、ありがたい経験をさせていただいていると思います。表紙のカットはスタッフの方々も喜んでくださいましたが、僕も本当に素敵だなと撮影中に思っていたので嬉しかったです。終始、楽しい撮影でした。
【別カット】フレグランスを手に…リラックスモードの永瀬廉
永瀬は、ディオール ビューティーのフレンド オブ ザ ハウスを務める。本号では、最新のディオール ビューティーのバックステージ メイクアップやフレグランスの魅力を、表情豊かなヴィジュアルやインタビューとともに全12ページで届ける。永瀬がディオール ビューティーのフレンド オブ ザ ハウスになって、記念すべき初カバーとなる。
インタビューでは、撮影裏話やディオールへの思い、「ディオール バックステージ」にちなんでライブ前の「#マイバックステージ」ルーティン、次のライブで使いたいアイテムなども語っている。
■インタビュー抜粋
──ディオール ファミリーの一員になって約半年。変化を感じていることは？
ファンの方はもちろん、マネージャーやスタッフの皆からも顔が変わったね、と褒められることが本当に増えました。ヴィジュアルを褒められるとやっぱり嬉しいじゃないですか。その一言でモチベーションが上がりますし、ディオールと出合ってから自信がついて、内面までいい方向に変わっているのを感じています。
──奇しくも1年前の同号は高橋海人さんが『ヌメロ・トウキョウ』の表紙を飾られました。今日の撮影はいかがでしたか。
もちろん見ていました！海人のことも誇らしいですし、こうして一年後、僕はディオール ファミリーの一員として撮影できて、自分でも誇らしく、ありがたい経験をさせていただいていると思います。表紙のカットはスタッフの方々も喜んでくださいましたが、僕も本当に素敵だなと撮影中に思っていたので嬉しかったです。終始、楽しい撮影でした。