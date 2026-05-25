沢尻エリカ、ドはまり中・強烈な趣味告白「ちょっと気合入れたいなと」
俳優の沢尻エリカ（40）が、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）に出演。最近ハマった強烈な趣味を明かした。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
プライベートで沢尻と一緒に神社に通う仲だという脳科学者の中野信子氏は、「最近、（沢尻が）ハマった強烈な趣味を聞いた」と告白。「真冬の滝行」だった。
沢尻は「初めてやったのは、1年前の1月。京都に用事があり、せっかく行くから周辺で何かできることないかな？と探していたんです。滝行か…ちょっとやってみるか！ちょっと気合入れたいなと。それで言ったんです」と経緯を説明。「9時から1人で行って。本名・沢尻エリカなので、本物だ！と。すごい強烈すぎちゃって。痛いを通り過ぎてわけわからなくなっちゃって。日の光に触れた瞬間の包まれる感」と虜になっていた。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
沢尻は「初めてやったのは、1年前の1月。京都に用事があり、せっかく行くから周辺で何かできることないかな？と探していたんです。滝行か…ちょっとやってみるか！ちょっと気合入れたいなと。それで言ったんです」と経緯を説明。「9時から1人で行って。本名・沢尻エリカなので、本物だ！と。すごい強烈すぎちゃって。痛いを通り過ぎてわけわからなくなっちゃって。日の光に触れた瞬間の包まれる感」と虜になっていた。