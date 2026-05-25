歌手の和田アキ子が２４日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲストで登場。所属事務所の後輩となる今村聖奈騎手の快挙に大興奮する様子がフジテレビ競馬の公式Ｘでアップされた。

女性騎手初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手のジュウリョクピエロ。番組では歴史的快挙であったことからギリギリまでレースの様子や今村騎手の様子を伝えており、今村騎手が勝った瞬間のスタジオの様子は放送されなかった。

レース前、和田は馬券が２３連敗中であることを明かし、「ホリプロに騎手の方がいらして。ジュウリョクピエロ、今村聖奈さん。頑張れ馬券を買う」として単勝で１万円を購入していた。

快挙が成し遂げられ、番組終了直前に和田の大喜びの様子が放送。「うれしい！ホリプロすごい！ホッとした」とだけコメントして番組は終了したが…。

フジテレビ競馬のＸでは、レースを見ている和田の様子を動画で紹介。手を合わせてスタートを見守ると、前のめりでレースを凝視。いよいよ最後の直線に差しかかると、腰を浮かせて見守り、最後にジュウリョクピエロが１位で駆け抜けると、思わず立ち上がって万歳。だが一瞬「え？」と戸惑い、佐野瑞樹アナウンサーが「今村聖奈が１着」と伝えると「１位？」ともう一度確認し「ワオ！歴史だ！！」と目を丸くして手を叩いて喜んでいた。