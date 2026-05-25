小栗旬ら『GTO』メンバーで仲良くゴルフ満喫 池内博之が記念ショット公開「激アツすぎます」「エモ〜」「皆んな、いい笑顔」
俳優の池内博之（49）が23日、インスタグラムを更新。自身も出演したドラマ『GTO』キャストらとゴルフを楽しむプライベートショットを披露し、「きゃー激アツすぎます」「エモ〜」「皆んな、いい笑顔」と反響を呼んでいる。
【写真】「激アツすぎます」「皆んな、いい笑顔」小栗旬など『GTO』メンバーらの記念ショット
池内は「熱いメンバーで」ゴルフを楽しんだことを報告し、1998年放送の『GTO』で共演した窪塚洋介（47）、小栗旬（43）らとの記念ショットをアップ。
「みんな、うますぎ」と仲間たちのゴルフの腕前について明かしつつ、「楽しい時間をありがとう」と感謝をつづっている。
コメント欄には、ほかにも「やばすぎる」「激アツGTOメンバー」「めっちゃ楽しさが伝わってくる1枚！」「推ししかいないって」「このメンバーで、ドラマ作って欲しい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「激アツすぎます」「皆んな、いい笑顔」小栗旬など『GTO』メンバーらの記念ショット
池内は「熱いメンバーで」ゴルフを楽しんだことを報告し、1998年放送の『GTO』で共演した窪塚洋介（47）、小栗旬（43）らとの記念ショットをアップ。
「みんな、うますぎ」と仲間たちのゴルフの腕前について明かしつつ、「楽しい時間をありがとう」と感謝をつづっている。
コメント欄には、ほかにも「やばすぎる」「激アツGTOメンバー」「めっちゃ楽しさが伝わってくる1枚！」「推ししかいないって」「このメンバーで、ドラマ作って欲しい」などと、さまざまな反響が寄せられている。