コント日本一決定戦「キングオブコント（ＫＯＣ）」で４年連続決勝進出を果たしているお笑いトリオ「や団」が、５月末から７月に全国５都市を回る単独ライブツアー「巡業」を開催する。今年こそ悲願のＫＯＣ優勝が目標だが、私生活では本間キッド、ロングサイズ伊藤が立て続けに結婚。さらに伊藤は、残る中嶋享をやす子と結婚させ、“はい〜婚”を実現させようと画策しているという。

昨年の全国ツアーは東京、大阪、名古屋の３都市だったが、今年は新たに新潟、福岡を加えた５都市を回る。日程は５月２９日の東京を皮切りに６月１２日に名古屋、２０日に福岡、２７日に大阪、７月４日に新潟、そして１０日に再び東京で公演を行う。

昨年のツアーについて本間は「普段は東京でしか活動してないので楽しかった」と言いつつ、「弾丸ツアーすぎて満喫できなかった」と不満も口に。伊藤も「ビックリするぐらい日帰りばかり。お土産も買えなかった」。ラーメン好きの中嶋は「リハーサル抜け出して１杯ずつは食べました」と明かした。

今年こそ夜も満喫したいところだが、本間は「１泊してゆっくりできそうなのは名古屋だけ。しょっちゅう行ってる場所なのに」と苦笑した。

コントが専門のや団は昨年までＫＯＣで４年連続決勝進出。成績は３位、５位、４位と来て昨年は準優勝と常に上位にいるが、どうしても優勝に手が届かないでいる。

昨年は１位と１点差の２位で最終決戦に進出。本間は「優勝あるかもと思ってすごい１０００万円がちらついて…。雑念を消そうと思ってやったけど、いつもより笑いが少なかったので『厳しいな』と思いました」。

今年はもちろん優勝を狙うが、甘くはないのは十分に承知している。本間は「５年前に決勝行くまで、ずっと準決勝で負けてましたから」。

昨年と違うのは３人のうち伊藤と本間が結婚したこと。昨年１２月に結婚した伊藤は「まだ子供もいないので、付き合ってる人と一緒に住んでるという感覚。でも本業のお笑いで頑張んなきゃいけないなという思いは強くなりました」。

一方、本間は４月に結婚したばかり。「結婚式は挙げたいんですけど、予定してた日に会場が空いてなくて、仏滅の日しか空いてなくて…。仏滅にやりそうです」

トリオを組む２人が立て続けに結婚したわけだが、残った中嶋に聞いてみると、「むしろ結婚する気がなくなりました」と意外な心境を明かした。「トリオのうち２人が結婚したら、もう１人はしない方がいいかなと…。つまんなくないですか？ ３人とも結婚したら。それに２人からは結婚のイヤなことをいっぱい聞くし」

一気に結婚願望がなくなったと言う中嶋に対し、伊藤は「結婚から遠ざかろうとしてるんで、僕はそうはさせない。今はやす子をあてがおうとしてる」と、女性ピン芸人のやす子と結婚させようとしているという。

実はや団とやす子は同じ所属事務所のうえ、マネジャーも同じだという。ただ中嶋は「キューピッド役をやろうとするんですけど、なんか下手なんですよ」と苦笑。それでも伊藤はあきらめていないようで、「やす子は“はい〜”が決めゼリフだから、“はい〜婚”ということで」と悪ノリしていた。

☆やだん 本間キッド（ほんま・きっど）、１９８２年１２月２３日生まれ、埼玉県出身、本名・本間徹哉。中嶋享（なかしま・とおる）、１９８２年６月２３日、埼玉県出身、本名同じ。ロングサイズ伊藤（ろんぐさいず・いとう）、１９８１年３月２２日生まれ、神奈川県出身、本名・伊藤和希。ソニー・ミュージックアーティスツ（ＳＭＡ）所属。２００７年結成。コント日本一決定戦「キングオブコント」では２２〜２５年、４年連続で決勝進出。今年は悲願の優勝を目指している。