中東情勢の悪化に伴い一部で品不足の声が出ているため、名古屋市は5月25日から指定の袋以外でもゴミを出せる臨時措置を行っています。

【写真を見る】名古屋市“指定ゴミ袋”以外でもOKに 中東緊迫で臨時措置 ｢無色透明･半透明｣に｢可燃･不燃｣などを明記 5月25日～6月30日まで

（太田有咲記者）

「名古屋市中区に来ています。ゴミ袋を見てみると、透明の袋があります」

25日の取材では、指定外のゴミ袋はほとんど確認できませんでした。

指定外のゴミ袋 使用のルールは？

名古屋市では、5月25日から家庭用の可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみが「無色透明」または、中身が見える「半透明」であれば指定袋でなくても使えますが、「可燃ごみ」か「不燃ごみ」かを袋などに明記して出すことが必要です。

（名古屋市民）

「可燃ゴミと、おむつのゴミをどちらも指定袋で出した。無色（透明）の袋でも良いなら買いやすい」



指定外のゴミ袋で出せるのは「指定袋が買えない場合」に限られ、期限は6月30日までです。