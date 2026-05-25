２５日前引けの日経平均株価は前営業日比１８０３円７４銭高の６万５１４２円８１銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１６７４万株、売買代金概算は５兆３２８６億円。値上がり銘柄数は６３３、対して値下がり銘柄数は９０１、変わらずは３３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力銘柄に買いが集中し、日経平均株価が押し上げられる格好となった。前週末の米国株市場ではＮＹダウが連日で最高値を更新したほか、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も上昇し最高値街道を走っていることから、東京市場もこの流れを引き継いだ。イラン情勢に関しては、戦闘終結に向け交渉が進展しているとの観測が再び強まり、投資家のリスク選好姿勢を後押ししている。日経平均は一時２０００円を超える上昇を見せる場面もあった。ただ、個別物色の範囲は限られており、全体では値下がり銘柄数が値上がりを上回っている。



個別では、きょうも群を抜く売買代金をこなしているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が急騰、ソフトバンクグループ＜9984＞も大きく上値を伸ばした。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が物色人気を集め、村田製作所＜6981＞も値を飛ばした。アドバンテスト＜6857＞など半導体製造装置関連も軒並み投資資金が流入している。ＦＩＧ＜4392＞、日本ケミコン＜6997＞、日本電波工業＜6779＞などストップ高銘柄も続出している。半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が冴えず、三菱重工業＜7011＞も売りに押された。任天堂＜7974＞が下値を探り、ファーストリテイリング＜9983＞も前引けにかけ値を消した。ＫＬａｂ＜3656＞が急落、広済堂ホールディングス＜7868＞、エムアップホールディングス＜3661＞なども大幅安。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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