「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」が、２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。中日のキーマンは、復調が待たれる４番・細川成也外野手だ。２３年に４本塁打を放った交流戦で最下位に沈むチームを上昇気流に乗せる。

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ＤｅＮＡに在籍していた６年間の交流戦成績は、６試合で打率２割（１０打数２安打）、０本塁打だった。だが、現役ドラフトで移籍した２３年には、打率２割７分７厘（６５打数１８安打）、４本塁打、１５打点をマーク。対戦が少なく、データが乏しいパ・リーグ投手を相手に、持ち前の打棒を光らせて４球団からアーチを架けた。ソフトバンクとオリックスから本塁打を放てば、“全球団本塁打”を達成する。

自身初の開幕４番を務めた今季は、波に乗りきれていない。四球や敬遠で１５試合連続出塁をマークするも、５月１３日の第２打席から２８打席連続無安打と鳴りを潜めた。

松中打撃統括コーチは「細川の復調が一番（カギとなる）。今は打席に迷いがある。変化球攻めされたりで、配球を読もうとしすぎている」と指摘。細川も「ボール球を追っかけたりして、状態が悪くなった」と低迷の原因を自覚していた。それでも、２０日の阪神戦（甲子園）では、２９打席ぶりにＨランプをともし、現状打破の兆しを見せた。

中日は４年連続、交流戦を負け越している。１８試合とはいえ、他球団の動向次第ではゲーム差が大きく左右される勝負どころ。竜の４番は「借金を一つずつ返していかないといけない。流れに乗せられるように」と使命感を口にした。５年ぶりの交流戦勝ち越しへ、主砲の“目覚め”に期待したい。

◆細川 成也（ほそかわ・せいや）１９９８年８月４日、神奈川・厚木市生まれ。２７歳。明秀学園日立から１６年ドラフト５位でＤｅＮＡに入団。２２年オフの現役ドラフトで中日に移籍。２３年から３年連続２０本塁打を記録するなど、ブレイク。２４年には、現役ドラフト指名選手で初のベストナインを獲得。１７９センチ、９８キロ。右投右打。背番号５５。今季の推定年俸１億３０００万円は現役ドラフト初の１億円突破。

◆中日の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 楽天（バンテリンドーム）

▽２９〜３１日 オリックス（京セラドーム）

▽６月２〜４日 ソフトバンク（バンテリンドーム）

▽５〜７日 西武（バンテリンドーム）

▽９〜１１日 ロッテ（ＺＯＺＯマリン）

▽１２〜１４日 日本ハム（エスコン）