歌手の市川由紀乃が２４日、福島・国見町の道の駅「あつかしの郷」で、ミニライブと町のＰＲイベントを行った。

２０１６年７月に国見町応援大使に就任。１７年に一日駅長、２０年にはコンサートやラジオ公開収録などで訪れており、今回が６年ぶりの訪問となった。町特産の桃にちなんだ模様の振袖で登場。約４００人の町民を前に「久しぶりに国見町を訪れることができて幸せです」と満面の笑みであいさつした。

感激の面持ちで「埼玉出身の私ですが、こうして歌い手として活動する中でご縁をいただき、応援大使に就任できたことを大変光栄に思っています。応援大使として約１０年が経ちましたが、国見町の素晴らしさや、皆さんの温かさを、これからも微力ながらしっかり発信していきたいです」と語りかけた。

ミニライブでは、年齢を重ねるなかで母親という存在の大きさを感じていることに触れ「東京だョおっ母さん」を歌唱。続けて代表曲「命咲かせて」や、１３日に発売したばかりの新曲「ちりぬるを」を熱唱した。

ライブ終了後には、観客と握手や写真撮影をして交流。地元特産の黒パンやキュウリ、トマトの販売を手伝った。少し苦手だというキュウリを口にして「おいしいです！」とほほ笑むなど、最後まで町を盛り上げた。