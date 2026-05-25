タレント・ＭＥＧＵＭＩ（４４）が２４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に出演し、ネットが驚いた。

ＭＥＧＵＭＩは美容に関する著書が累計発行部数８０万部超えの「美のカリスマ」として「熱血授業」に登場。４０代で始めたダイエットは４か月で４キロ減を達成したと明かし、「人生を変えるダイエット＆美容術」を語った。

顔が激変するストレッチやダイエットにつながる生活習慣を伝授。朝の歯磨きは朝食前に行うそうで、「寝ている間に口の中の菌が育っちゃってる。ちゃんと磨いて落とした後にご飯を食べないと、胃腸に流し込むことになっちゃう。そうすると消化機能が悪くなる。それを毎日やってるとやせるのが難しくなる」などと持論を展開。最初は歯磨き粉をつけないで磨き、その後に歯磨き粉をつけて磨くと「今まで生きてきた中で一番スッキリする」と語った。

スタジオのＭＥＧＵＭＩはアップヘアで、個性的なデザインの黒のウェアを着用。ネットは「ＭＥＧＵＭＩ先生の服が気になって仕方ない」「その服どうなってるのですか！そしてお肌お綺麗」「ＭＥＧＵＭＩ綺麗すぎて眩しい」「鎖骨から肩がきれいだな〜ＭＥＧＵＭＩ先生」「ＭＥＧＵＭＩさんの髪型似合うようになりたい」「ＭＥＧＵＭＩ先生めっちゃお勉強になる」「同世代のＭＥＧＵＭＩ先生が説得力ありすぎて目が離せないー！」「何もつけないで予備磨き→歯磨き粉つけて磨くやってみたら、びっくりするほどツルツル え、すごい」とさまざまな声が寄せられていた。