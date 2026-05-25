5月18日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOのぶっ飛んだ発想に先生が爆笑するひと幕があった。

©ABCテレビ

この日のテーマは「覚えておきたい副菜！」。ピリ辛味とシャキシャキ食感でご飯が進む一品「セロリのきんぴら」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

「きんぴら」といえば和のおかずの定番。ささがきごぼうを甘辛く炒め、仕上げに唐辛子をきかせた「きんぴらごぼう」がポピュラーだが、そもそもこの「きんぴら」というユニークな料理名はどこから来ているか？ 調理の合間のトークでは、そんな素朴な疑問に簾先生が答えた。

©ABCテレビ

有名な昔話「金太郎」の主人公で、相撲でクマを投げ飛ばすほど力持ちの男の子・金太郎は、後に「坂田金時」という伝説の英雄に成長。その息子が「金平（きんぴら）」といい、父に似て剛力の持ち主だったことから、その力強さにごぼうの歯ごたえや唐辛子の辛さを重ねた「きんぴら」という名前がついたという。

【動画】恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」は、「DAIGOが好きな副菜は何でしょう？」。「ポテトサラダ」と答えた簾先生だが、正解なるか!?

つまり、もともとは「人の名前なんですよね」という先生の解説を、興味津々で聞きいていたDAIGOは「きんぴらはある意味“トカチェフ”みたいなもんですよね」「あと“モリスエ”みたいな」と体操の鉄棒と平行棒の代表的な技を挙げてニッコリ。

©ABCテレビ

たしかに、どちらも開発した選手の名をそのまま冠した技で、「人の名前」由来という共通点はあるが、「きんぴら」から「トカチェフ」へとひとっ飛びするDAIGOの発想の大ジャンプに、笑いが止まらない簾先生。視聴者からも「きんぴら→トカチェフ そう来るとは思わんかったw」「モリスエ、トカチェフ、アラフィフになじみある技名…」「DAIGOさんオリンピックとかの体操競技見るの好きなのね」などの感想が寄せられていた。

（※レシピ）

セロリのきんぴら

＜材料（2人分）＞

豚バラ肉（薄切り） 100g

セロリ 2本（200g）

にんじん 50g

サラダ油 適量

【☆合わせだれ】

砂糖 大さじ1

酒 大さじ4

しょうゆ 大さじ2

柚子こしょう 小さじ1/2

＜作り方＞

（1）セロリは筋を取り、幅の広い部分は半分に切って5mm幅の斜め切りにし、にんじんは3cm長さ、3mm角の棒状に切る。

（2）豚バラ肉は2cm幅に切る。

（3）合わせだれの砂糖、酒、しょうゆ、柚子こしょうを混ぜ合わせる。

（4）フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を強火で炒め、セロリ、にんじんを加えて透明感が出るまで炒める。

（5）フライパンを濡れた布巾の上に置いて粗熱を取り、（3）を加えて強火で水分をとばしてからめ、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「セロリのきんぴら」の調理の様子は、5月18日に料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。