関東地区の大学生ナンバーワンを決める関東学生陸上競技対校選手権大会（通称、関東インカレ）が、栃木・カンセキスタジアムとちぎで5月21日から24日まで開催。最終日に行われた男子1部3000m障害では、佐々木哲選手（早稲田大学2年）が8分24秒96の大会新記録を打ち立てて初優勝を飾りました。これまでの大会記録は1977年に新宅雅也さん（日本体育大学）が記録した8分35秒2で、実に49年ぶりの記録更新となりました。

「自分が（前に）出なかったら、おそらくペースは落ちて最後は叩き合いになるだろうと思っていました。そうなるよりも自分が戦える土俵で戦ってやろうと思っていたので、思い切って前に出ました。自分の実力的にも自信を持って臨めると思っていました」

そのプラン通り、佐々木選手は序盤から積極的に先頭を走ります。入りの1000mは2分51秒で通過。「徐々にビルドアップしていこうと思っていた」と言うように、少しペースを上げて2000mは5分38秒で通過しました。2番手に付けていた小野真忠選手（東海大学3年）も食らいついていましたが、2000mを過ぎてじわじわと離れ始めました。ここからは佐々木選手の独走となり、最後までペースが落ちることなく、見事にトップでフィニッシュラインを駆け抜けました。

昨年は予選を1着で通過しましたが、決勝を棄権。「（対校戦のポイント）8点を持って帰るつもりで走ったので、早稲田に貢献できてすごく良かったです」と、1年越しにチームに貢献できた喜びを口にしていました。また、「タイムは狙っていませんでした」と勝負に徹しましたが、フィニッシュタイムの8分24秒96は大会新記録だった上に、自己記録と早稲田大学記録を更新。日本学生歴代3位にランクインしました。さらには、今年9月に佐々木選手の地元、愛知県で開催されるアジア大会の派遣設定記録（8分25秒83）をも突破しました。

ルーキーイヤーの昨年度、佐々木選手は入学早々に快進撃を続けました。4月の金栗記念でいきなり自己ベストをマークしシニア選手を相手に2位に入ると、5月のアジア選手権の日本代表に選出され4位。日本選手権でも3位入賞と健闘しました。しかし、秋冬の駅伝シーズンはなかなか思うような活躍ができず、出雲駅伝の後にはケガもあって、箱根駅伝には出場することも叶いませんでした。そして、新シーズンを迎えても、なかなか調子を上げられずにいました。

「苦しかった時期も無駄ではなかったというか、ここに繋がっていたと思うと、いろんな経験が今に活きているというふうに感じます」

ようやく今大会で会心の走りを披露。今季の早稲田大学は、強力なルーキーズや、2年の鈴木琉胤選手、マラソンでも活躍する工藤慎作選手が注目を集めていますが、佐々木選手もまた存在感を光らせました。

「駅伝でも早稲田に貢献したいと思っています。それはチームのためでもあり、自分のためにもなると思っているので。頼もしいチームメイトが本当にたくさんいるので、一緒に頂点を目指していきたいと思っています」

トラックシーズンはまだまだ続きますが、駅伝シーズンをも見据えて今季の活躍を誓っていました。