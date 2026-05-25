佐藤ありさ、ドイツでの親子ショットに「お子さん大きくなりましたね！」と反響 夫・長谷部誠も育児ショット公開
サッカー元日本代表MFの長谷部誠（42）の妻でモデルの佐藤ありさ（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと過ごす和やかな日常など、複数枚の写真を公開した。
【写真】「大きくなりましたね！」長谷部誠の妻・佐藤ありさ＆長男の親子2ショット
佐藤は「最近のいろいろ」とつづり、生活拠点であるドイツで撮影されたと思われる写真を8枚投稿。料理を前にまぶしい笑顔を見せるショットや、建物がぴったりと隣接した街並みで捉えたショットなど、海外での日常が収められている。
ほかにも、長男と手をつなぐ親子2ショットや、長女と長男が芝生を歩く後ろ姿など、ほほ笑ましい瞬間を公開。さらに、夫の長谷部も自身のインスタグラムで、長男を肩車した親子2ショットを披露しており、夫婦それぞれが温かい家族時間をのぞかせた。
これらの投稿に、コメント欄には「息子さん大きくなりましたね！」「素敵な写真ですね」「相変わらずかわいい」「お子さん大きくなりましたね」「横顔が長谷部さんに見える」などの反響が寄せられている。
佐藤と長谷部は、2016年7月に結婚。17年7月に長女、22年には長男が誕生したことを報告していた。
【写真】「大きくなりましたね！」長谷部誠の妻・佐藤ありさ＆長男の親子2ショット
佐藤は「最近のいろいろ」とつづり、生活拠点であるドイツで撮影されたと思われる写真を8枚投稿。料理を前にまぶしい笑顔を見せるショットや、建物がぴったりと隣接した街並みで捉えたショットなど、海外での日常が収められている。
これらの投稿に、コメント欄には「息子さん大きくなりましたね！」「素敵な写真ですね」「相変わらずかわいい」「お子さん大きくなりましたね」「横顔が長谷部さんに見える」などの反響が寄せられている。
佐藤と長谷部は、2016年7月に結婚。17年7月に長女、22年には長男が誕生したことを報告していた。