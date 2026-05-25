男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）、お笑い芸人のヒコロヒー（36）、俳優の梅沢富美男（75）、女優の川栄李奈（31）、上坂樹里（20）が25日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。

5人は新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇に出演。新たにCMキャラクターに就任した佐野は「ローソンは牛乳瓶のロゴなので、僕の所属しているM！LKと凄く縁があるなと感じていました。なので、今回就任できて運命だなと感じています」と喜んだ。

本キャンペーンにちなみ、挑戦してみたいことを聞かれると「M！LKのメンバーと富士山に登る」と回答。「富士山って日本の宝ですし、うちの塩崎が“日本の一番大きい山をM！LKの5人で登りたい”という目標を立てまして。いろんな目標を達成してきたんですけど、この目標がなかなか達成できなくて、今年は達成したい」と意気込んだ。

また、最近のハッピーな出来事について「先日ドラマを撮影していて、僕の隣を小学生の子がたくさん通り過ぎたんですね」と切り出し「後ろの方から“好きすぎて滅！”って、めちゃくちゃ大きな声で歌っていただいて、かわいくて、小学校の子たちにも知ってもらえてるんだとハッピーでした」と頬を緩ませた。