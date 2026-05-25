【ベルギーリーグ】ルーヴェン 0−2 ゲンク（日本時間5月24日／デンドリーフ）

【映像】華麗なターンから冷静過ぎる一撃

ゲンクのFW伊東純也が、リーグ戦今季6点目をマークした。ボックス内で味方からのグラウンダークロスを足元で受けると、鮮やかなターンから振り向きざまに右足を振り抜き、ネットを揺らした。

ゲンクは日本時間5月24日、ベルギーリーグ・プレーオフ2第10節でルーヴェンと対戦。伊東は右ウイングとして先発出場した。

勝利すれば、プレーオフ1の5位チームとのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）予選出場決定戦に進出する可能性がある重要な一戦で、日本代表FWが決定的な仕事を果たした。

スコアレスで迎えた16分、ゲンクは左サイドから攻撃を展開する。

左WG横山歩夢のカットインはルーヴェンDFデイヴィス・オポクに阻まれたものの、こぼれ球を拾ったMFブライアン・ヘイネンが、左SBヤイマル・メディナの前方のスペースへパスを送る。

攻撃参加したエクアドル代表DFはダイレクトでボックス内へ折り返すと、右サイドから中央へ絞っていた伊東の足元へボールが渡った。

ややマイナス気味のクロスに対し、伊東はゴールに背を向けた状態でボールをコントロール。素早いターンから振り向きざまに右足を振ると、シュートは相手GKの手が届かないコースへ吸い込まれた。

このゴールにファンもSNSで反応。「最高」「ナイスゴール」「最近は中に入ってからのゴールが多い」「華麗なターンからの素晴らしいゴール」「絶好調ですやん」「調子良さそうやね」「さすがの決定力」などと称賛の声が相次いだ。

33分には横山のリーグ初ゴールも生まれ、ゲンクが2−0で勝利。試合前の時点でプレーオフ2で首位だったスタンダール・リエージュが敗れたため、逆転でECL予選出場を懸けた決定戦への進出が決定した。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）